نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد إعلان نتائج الرخصة المهنية 1442.. رابط نتيجة قياس الرخصة المهنية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول الكثير من المعلمين المنتظرين مواعيد إعلان نتائج الرخصة المهنية 1442 ، موضوع نتائج الاختبارات ومتى ستظهر وما هو رابط نتائج قياس الرخصة المهنية العام الميلادي الجديد، وأصبحت في الآونة الأخيرة الرخصة المهنية محط اهتمام المعلمين بشكل كبير بعد إلغاء اختبارات كفايات المعلمين واستبدالها بالرخص المهنية، وقد وفرت هيئة تقويم التعليم والتدريب بهذا الخصوص تفاصيل كاملة يتضمنها مواعيد الاختبار ومواد التسجيل على الرخصة المهنية، والتخصصات المتاحة والجدول الزمني لاختبارات والفئات المستهدفة والاستفسارات المتكررة، وما هي المدة الزمنية للحذف والتعديل ورسوم الاختبار والمدة المتبقية لظهور النتائج والمعلومات وارشادات عامة، والنتائج التي ترسل إلى الوزارة وما مصيرها وصلاحية الاختبارات المتعلقة بالرخصة المهنية، وغيرها الكثير من التساؤلات.

مواعيد إعلان نتائج الرخصة المهنية 1442

تم اعتماد بوابة الرخصة المهنية من مجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بتاريخ الرابع عشر من شهر 11 من سنة 1440 للهجرة تم اعتماد التعديلات بعد قرار اللجنة التنفيذية في مجلس الإدارة، وذلك بعد تفويض المجلس لها في سنة 1442، تتضمن المعايير والمسارات المهنية للمعلمين والتي تعد الشيء الأساسي الذي يجب أن يعرفه كل شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة وممارسته بما يتوافق مع قيم مهنة التعليم العالي ومسؤولياتها، ويمكن تحديد ذلك في وثائق المسارات والمعايير المهنية التي تصدر عن الهيئة، ويمكن تحميل معيار المسارات المهنية للمعلمين عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الذي سيتم إدراجه في سطورنا القادمة.

ما هي الفئة المستهدفة في نظام الرخصة المهنية

يتم استخدام نتائج اختبارات الرخصة المهنية من أجل الحصول على الرخصة المهنية من شاغلي الوظائف التعليمية، ومن أجل الانتقام المفاضلة في الوظائف من الجهات المختصة في وزارة التعليم السعودية ووزارة الموارد البشرية، ويستطيع المعلمين الراغبين بالتقديم على مهنة التدريس أو الذين يعملون في الوقت الحالي التسجيل للحصول على الرخصة المهنية ، والذي ينقسم إلى قسمين التربوي العام والتخصص.

موعد التسجيل على اختبار الرخصة المهنية للتسجيل المتأخر أو المبكر

بالنسبة للتسجيل المبكر وحل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين فقد مضى وانتهى التسجيل، حيث كان آخر موعد للتسجيل المبكر هو بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر الفائت هذا بالنسبة للتعليم العام والمعلمين الجدد، وقد بقى التسجيل المبكر متاح للاختبار العام ولجميع الفئات، حيث سيتم التسجيل المبكر ما بين:

الثامن والعشرين من ديسمبر وحتى الثامن والعشرين من فبراير 2021

أما التسجيل المبكر للاختبار التخصصي لجميع الفئات فقد انتهى في السابع من يناير الحالي

لجميع الفئات فقد انتهى في السابع من يناير الحالي متأخر في الاختبار العام لجميع الفئات يبدأ من الأول من مارس 2021 ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته

التسجيل المتأخر في الاختبار التخصصي لجميع الفئات انتهى في الواحد والعشرين من يناير الحالي.

مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 2021 موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية

بدأ أولا افتتاح نظام الرخصة في الأول من ديسمبر 2020 الفائت

تم تسجيل المعلمين المتخصصين في اختبارات الكفايات وإصدار الرخصة لهم بتاريخ السادس من ديسمبر 2020

المرحلة الثالثة تم تسجيل المعلمين في الاختبارات وكان بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر 2020

في المرحلة الرابعة بدأت الفترة الأولى من الاختبارات التخصصية في نظام الرخصة المهنية ، في الثالث والعشرين من يناير الحالي على أن تنتهي بتاريخ الثلاثين من يناير 2021

، في الثالث والعشرين من يناير الحالي على أن تنتهي بتاريخ الثلاثين من يناير 2021 الفترة الثانية للاختبار العام تبدأ في العشرين من شهر مارس 2020 وتستمر حتى السادس والعشرين من مارس 2021

صدور نتائج الاختبارات للرخصة المهنية سيكون بتاريخ الثلاثين من مايو 2021.

ما هي رسوم اختبار الرخصة المهنية 1442

تبلغ رسوم الرخصة المهنية للاختبار التربوي 100 ريال

100 ريال تبلغ تكلفة اختبار الرخصة المهنية لتخصص 100 ريال

لتخصص 100 ريال تبلغ تكلفة إصدار رخصة مهنية وتحديثها وترقيتها 100 ريال

يبلغ المجموع الكلي لإصدار الرخصة المهنية 300 ريال

تكلفة إعادة عمل اختبار الرخصة المهنية 100 ريال الاختبار التربوي العام و100 ريال للاختبار التخصصي.

ما هي الفترة المتاحة من أجل حذف أو تعديل التسجيل

يمكن حذف أو تعديل التسجيل على الرخصة المهنية قبل موعد الاختبارات بثلاثة أيام، الاختبارات الورقية والاختبارات المحوسبة يومين فقط، والجدير بالذكر أن الاختبارات ونتائجها تظهر على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو عبر موقع قياس النتائج، وستكون المدة الزمنية لاختبار الرخصة ساعة ونصف لكل اختبار، كما يمنع استخدام أي أدوات مشابهة بالآلة الحاسبة في حين لا يتم السماح في إدخال أي مسودة من خارج القاعة ويسمح باستخدام كتاب الأسئلة ومسودة.