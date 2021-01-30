نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 عبر موقع مقطوعة الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن قرب إنهاء مراجعة كافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المساعدات المقطوعة، وعند إنهاء مراجعة البيانات سيتم صرف المنحة للمستفيدين، ومنذ ذلك الحين وقد تزايدت عمليات البحث حول رابط وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، وسيتم تحديد موعد الصرف من خلال الموقع الرسمي الخاص بــ وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وسنتابع معكم خلال السطور القادمة رابط وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بسهولة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية دعم مادي لملايين المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك بسبب غلاء المعيشة والظروف الأقتصادية، وقد تزايدت في العام الماضي بسبب أزمة كورونا التي أصابت العالم كله، وقد تزايدت بعض الشروط للحصول على المساعدات المقطوعة هذا العام، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عن طريق الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع المساعدات المقطوعة الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

يتم الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يضغط المستعلم على “الاستعلام عن المساعدة المقطوعة”

يقوم المستعلم بكتابة رقم الطلب الذي ظهر له أثناء عملية التسجيل في المساعدات المقطوعة.

يتم النقر على أيقونة “استعلم”.

ستظهر لك جميع البيانات وإذا كنت ضمن المستحقين للحصول على الدعم الخاص بالمساعدات المقطوعة أم لا وموعد الصرف والمبلغ المحدد صرفة.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة 1442

يجب أن يقوم المتقدم للحصول على المساعدة المادية سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين وغير مجنسين.

يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

يجب أن يكون هناك إثبات سواء من أوراق رسمية أو من خلال الباسبور أن المتقدم لم يغادر المملكة منذ ثلاثة شهور أو أكثر عند تسجيل الطلب.

يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي وجيب تسجيل الأوراق التي تثبت هذا.

يجب أن لا يكون المتقدم مسجل بأي سجل تجاري وأن لا يمتلك أي نشاط تجاري

إذا لم تتوافر جميع تلك الشروط فلم يتم قبول الطلب الخاص بك.