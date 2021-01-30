الارشيف / أخبار السعودية

أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442 وأهم المزايا والعيوب

0 نشر
Abdulaziz 0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442 وأهم المزايا والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحظى أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442هـ، باهتمام كبير لدى المواطنين والمقيمين في المملكة، سيما في ظل ارتفاع أسعار المركبات الجديدة، لموديلات نفسها التي يمكن الحصول عليها بأقل سعر وجودة عالية في كثير من الأحيان، سيما أن امتلاك المركبة ليس بالأمر الترفيهي، نظرًا لقلة المواصلات الداخلية بين الشوارع والأحياء المختلفة، وبالتالي فإن الذهاب إلى المولات وغيرها من أماكن الخدمات المتنوعة يحتاج إلى السيارة الخاصة، بدلا من دفع كثير من الأموال في “الليموزين”.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442

ننشر قائمة أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ليسترشدوا بها عند الذهاب إلى أسواق بيع المركبات بهدف شراء موديل معين، حتى لا يتعرض أي حد للغش أو النصب، إذ تأتي على النحو الآتي:

الموديل السعر الأدنى السعر المتوسط السعر الأعلى
تويوتا كامري 2011 5,000 ر.س 7,000 ر.س 24,000 ر.س
تويوتا كامري 2000 8,000 ر.س 9,000 ر.س 11,000 ر.س
تويوتا كامري 2003 10,000 ر.س 11,000 ر.س 11,000 ر.س
تويوتا ياريس 2010 13,000 ر.س 13,000 ر.س 14,000 ر.س
هيونداي إلنترا 2011 10,000 ر.س 13,000 ر.س 16,000 ر.س
تويوتا ياريس 2012 12,000 ر.س 13,000 ر.س 14,000 ر.س
تويوتا كامري 2006 14,000 ر.س 14,000 ر.س 15,000 ر.س
هيونداي اكسنت 2012 13,000 ر.س 14,000 ر.س 15,000 ر.س
نيسان صنى 2013 13,000 ر.س 14,000 ر.س 14,000 ر.س
تويوتا كامري 2007 13,000 ر.س 15,000 ر.س 16,000 ر.س
تويوتا كامري 2008 16,000 ر.س 16,000 ر.س 18,000 ر.س
تويوتا كورولا 2010 16,000 ر.س 17,000 ر.س 19,000 ر.س
تويوتا كورولا 2018 17,000 ر.س 17,000 ر.س 17,000 ر.س
هيونداي اكسنت 2014 16,000 ر.س 18,000 ر.س 19,000 ر.س
تويوتا كورولا 2017 17,000 ر.س 19,000 ر.س 24,000 ر.س
تويوتا ياريس 2014 19,000 ر.س 21,000 ر.س 23,000 ر.س
هيونداي إلنترا 2014 17,000 ر.س 21,000 ر.س 24,000 ر.س
كيا سيراتو 2014 17,000 ر.س 22,000 ر.س 24,000 ر.س
هيونداي اكسنت 2016 22,000 ر.س 23,000 ر.س 25,000 ر.س
تويوتا ياريس 2016 24,000 ر.س 24,000 ر.س 25,000 ر.س
تويوتا كورولا 2015 29,000 ر.س 34,000 ر.س 38,000 ر.س
تويوتا كورولا 2016 31,000 ر.س 34,000 ر.س 37,000 ر.س
هيونداي إلنترا 2017 34,000 ر.س 34,000 ر.س 34,000 ر.س
تويوتا كامري 2015 38,000 ر.س 40,000 ر.س 43,000 ر.س
تويوتا كامري 2016 52,000 ر.س 57,000 ر.س 62,000 ر.س

مزايا وعيوب شراء مركبة قديمة في المملكة

أما مزايا وعيوب شراء مركبة قديمة في المملكة، فيمكن إجمالها في نقاط، ليستفيد منها كل شخص ينوي الإقبال على هذه الخطوة، وذلك على الآتي:

  • بداية، فإن أهم ميزة في شراء هذه المركبات هو السعر المنخفض كثيرًا مقارنة بالموديل نفسه في المركبات الحديثة.
  • أن تكلفة الصيانة قد تكون منخفضة نسبيًّا.
  • أن قطع الغيارة متوفرة بسعر منخفض في كثير من الموديلات.
  • من الممكن شراء سيارة موديل ممتاز بالسعر نفسه الذي يمكن أن نشتري به سيارة صغيرة لكنها حديثة.
  • لكن هناك بعض العيوب، في المركبات القديمة، أهمها عدم وجود ضمان من الوكيل، خصوصًا في السيارات التي انتهت مدة الضمان فيها، بخلاف “كسر الزيرو”.
  • كثير منها لا تتمتع بوسائل حماية وأمان مثل السيارات الحديثة.
  • أخيرًا، فإن من بين العيوب أن الكثير منها يحتاج إلى صيانة دورية وتغيير قطع غيار فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442 وأهم المزايا والعيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا