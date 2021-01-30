نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442 وأهم المزايا والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحظى أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442هـ، باهتمام كبير لدى المواطنين والمقيمين في المملكة، سيما في ظل ارتفاع أسعار المركبات الجديدة، لموديلات نفسها التي يمكن الحصول عليها بأقل سعر وجودة عالية في كثير من الأحيان، سيما أن امتلاك المركبة ليس بالأمر الترفيهي، نظرًا لقلة المواصلات الداخلية بين الشوارع والأحياء المختلفة، وبالتالي فإن الذهاب إلى المولات وغيرها من أماكن الخدمات المتنوعة يحتاج إلى السيارة الخاصة، بدلا من دفع كثير من الأموال في “الليموزين”.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442

ننشر قائمة أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ليسترشدوا بها عند الذهاب إلى أسواق بيع المركبات بهدف شراء موديل معين، حتى لا يتعرض أي حد للغش أو النصب، إذ تأتي على النحو الآتي:

الموديل السعر الأدنى السعر المتوسط السعر الأعلى تويوتا كامري 2011 5,000 ر.س 7,000 ر.س 24,000 ر.س تويوتا كامري 2000 8,000 ر.س 9,000 ر.س 11,000 ر.س تويوتا كامري 2003 10,000 ر.س 11,000 ر.س 11,000 ر.س تويوتا ياريس 2010 13,000 ر.س 13,000 ر.س 14,000 ر.س هيونداي إلنترا 2011 10,000 ر.س 13,000 ر.س 16,000 ر.س تويوتا ياريس 2012 12,000 ر.س 13,000 ر.س 14,000 ر.س تويوتا كامري 2006 14,000 ر.س 14,000 ر.س 15,000 ر.س هيونداي اكسنت 2012 13,000 ر.س 14,000 ر.س 15,000 ر.س نيسان صنى 2013 13,000 ر.س 14,000 ر.س 14,000 ر.س تويوتا كامري 2007 13,000 ر.س 15,000 ر.س 16,000 ر.س تويوتا كامري 2008 16,000 ر.س 16,000 ر.س 18,000 ر.س تويوتا كورولا 2010 16,000 ر.س 17,000 ر.س 19,000 ر.س تويوتا كورولا 2018 17,000 ر.س 17,000 ر.س 17,000 ر.س هيونداي اكسنت 2014 16,000 ر.س 18,000 ر.س 19,000 ر.س تويوتا كورولا 2017 17,000 ر.س 19,000 ر.س 24,000 ر.س تويوتا ياريس 2014 19,000 ر.س 21,000 ر.س 23,000 ر.س هيونداي إلنترا 2014 17,000 ر.س 21,000 ر.س 24,000 ر.س كيا سيراتو 2014 17,000 ر.س 22,000 ر.س 24,000 ر.س هيونداي اكسنت 2016 22,000 ر.س 23,000 ر.س 25,000 ر.س تويوتا ياريس 2016 24,000 ر.س 24,000 ر.س 25,000 ر.س تويوتا كورولا 2015 29,000 ر.س 34,000 ر.س 38,000 ر.س تويوتا كورولا 2016 31,000 ر.س 34,000 ر.س 37,000 ر.س هيونداي إلنترا 2017 34,000 ر.س 34,000 ر.س 34,000 ر.س تويوتا كامري 2015 38,000 ر.س 40,000 ر.س 43,000 ر.س تويوتا كامري 2016 52,000 ر.س 57,000 ر.س 62,000 ر.س

مزايا وعيوب شراء مركبة قديمة في المملكة

أما مزايا وعيوب شراء مركبة قديمة في المملكة، فيمكن إجمالها في نقاط، ليستفيد منها كل شخص ينوي الإقبال على هذه الخطوة، وذلك على الآتي: