نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442 وأهم المزايا والعيوب في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحظى أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442هـ، باهتمام كبير لدى المواطنين والمقيمين في المملكة، سيما في ظل ارتفاع أسعار المركبات الجديدة، لموديلات نفسها التي يمكن الحصول عليها بأقل سعر وجودة عالية في كثير من الأحيان، سيما أن امتلاك المركبة ليس بالأمر الترفيهي، نظرًا لقلة المواصلات الداخلية بين الشوارع والأحياء المختلفة، وبالتالي فإن الذهاب إلى المولات وغيرها من أماكن الخدمات المتنوعة يحتاج إلى السيارة الخاصة، بدلا من دفع كثير من الأموال في “الليموزين”.
أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442
ننشر قائمة أسعار السيارات المستعملة في السعودية 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ليسترشدوا بها عند الذهاب إلى أسواق بيع المركبات بهدف شراء موديل معين، حتى لا يتعرض أي حد للغش أو النصب، إذ تأتي على النحو الآتي:
|الموديل
|السعر الأدنى
|السعر المتوسط
|السعر الأعلى
|تويوتا كامري 2011
|5,000 ر.س
|7,000 ر.س
|24,000 ر.س
|تويوتا كامري 2000
|8,000 ر.س
|9,000 ر.س
|11,000 ر.س
|تويوتا كامري 2003
|10,000 ر.س
|11,000 ر.س
|11,000 ر.س
|تويوتا ياريس 2010
|13,000 ر.س
|13,000 ر.س
|14,000 ر.س
|هيونداي إلنترا 2011
|10,000 ر.س
|13,000 ر.س
|16,000 ر.س
|تويوتا ياريس 2012
|12,000 ر.س
|13,000 ر.س
|14,000 ر.س
|تويوتا كامري 2006
|14,000 ر.س
|14,000 ر.س
|15,000 ر.س
|هيونداي اكسنت 2012
|13,000 ر.س
|14,000 ر.س
|15,000 ر.س
|نيسان صنى 2013
|13,000 ر.س
|14,000 ر.س
|14,000 ر.س
|تويوتا كامري 2007
|13,000 ر.س
|15,000 ر.س
|16,000 ر.س
|تويوتا كامري 2008
|16,000 ر.س
|16,000 ر.س
|18,000 ر.س
|تويوتا كورولا 2010
|16,000 ر.س
|17,000 ر.س
|19,000 ر.س
|تويوتا كورولا 2018
|17,000 ر.س
|17,000 ر.س
|17,000 ر.س
|هيونداي اكسنت 2014
|16,000 ر.س
|18,000 ر.س
|19,000 ر.س
|تويوتا كورولا 2017
|17,000 ر.س
|19,000 ر.س
|24,000 ر.س
|تويوتا ياريس 2014
|19,000 ر.س
|21,000 ر.س
|23,000 ر.س
|هيونداي إلنترا 2014
|17,000 ر.س
|21,000 ر.س
|24,000 ر.س
|كيا سيراتو 2014
|17,000 ر.س
|22,000 ر.س
|24,000 ر.س
|هيونداي اكسنت 2016
|22,000 ر.س
|23,000 ر.س
|25,000 ر.س
|تويوتا ياريس 2016
|24,000 ر.س
|24,000 ر.س
|25,000 ر.س
|تويوتا كورولا 2015
|29,000 ر.س
|34,000 ر.س
|38,000 ر.س
|تويوتا كورولا 2016
|31,000 ر.س
|34,000 ر.س
|37,000 ر.س
|هيونداي إلنترا 2017
|34,000 ر.س
|34,000 ر.س
|34,000 ر.س
|تويوتا كامري 2015
|38,000 ر.س
|40,000 ر.س
|43,000 ر.س
|تويوتا كامري 2016
|52,000 ر.س
|57,000 ر.س
|62,000 ر.س
مزايا وعيوب شراء مركبة قديمة في المملكة
أما مزايا وعيوب شراء مركبة قديمة في المملكة، فيمكن إجمالها في نقاط، ليستفيد منها كل شخص ينوي الإقبال على هذه الخطوة، وذلك على الآتي:
- بداية، فإن أهم ميزة في شراء هذه المركبات هو السعر المنخفض كثيرًا مقارنة بالموديل نفسه في المركبات الحديثة.
- أن تكلفة الصيانة قد تكون منخفضة نسبيًّا.
- أن قطع الغيارة متوفرة بسعر منخفض في كثير من الموديلات.
- من الممكن شراء سيارة موديل ممتاز بالسعر نفسه الذي يمكن أن نشتري به سيارة صغيرة لكنها حديثة.
- لكن هناك بعض العيوب، في المركبات القديمة، أهمها عدم وجود ضمان من الوكيل، خصوصًا في السيارات التي انتهت مدة الضمان فيها، بخلاف “كسر الزيرو”.
- كثير منها لا تتمتع بوسائل حماية وأمان مثل السيارات الحديثة.
- أخيرًا، فإن من بين العيوب أن الكثير منها يحتاج إلى صيانة دورية وتغيير قطع غيار فيها.
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