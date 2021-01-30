نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي في بيان: "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأشار التحالف إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تزال مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

جاء ذلك بعد مدة قصيرة من انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وسط اليمن.

ونُقل أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات في حصيلة أولية للانفجار المروع الذي أرعب مدينة البيضاء.