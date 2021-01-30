نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في المرور السعودي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد في المرور السعودي سهلة وبسيطة وهذه الخدمة هي من أحدث الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث يقدم موقع أبشر حوالي 160 خدمة إلكترونية لكي تسهل الأمور على المواطنين السعوديين وتوفير الجهد والمال ومن ضمن تلك الخدمات هي خدمة تجديد رخصة القيادة واستخراجها، ونقل ملكية المركبات والعديد من الخدمات الأخرى.

حجز موعد في المرور السعودي

تعتبر هذه الخدمة هي واحدة من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتعتمد المملكة على هذه الخدمة كإستثناء بسبب الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد، ويقع ذلك في جهود المملكة العربية السعودية للحد من انتشار الوباء في المملكة، وأيضا هذه الخدمة توفر علي المواطنين الوقت والمجهود.

طريقة حجز موعد في المرور السعودي

قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بالضغط على أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمه المرور ورقم الهوية والرمز المرئي في الخانات المخصصة لها.

سيصل إلى جوالك رقم تحقق ستقوم بإدخاله في الخانه الخاصة به ثم قم بالضغط على زر”تسجيل الدخول”

اضغط على المزيد من جهة اليسار.

قم بالضغط على “الصفحة التالية”.

قم باختيار”حجز موعد جديد من الخيارات المتاحة.

قم بتحديد المنطقة التي تريد أن تحدد المقابلة فيها ثم قم بالضغط على زر “التالي”.

قم باختيار الفرع الذي تريد عمل المقابلة فيه

قم باختيار اليوم والوقت المناسبين لعمل المقابلة بالنسبه لك.

قم بقراءة التعليمات الخاصة بالموعد جيدا ثم قم باختيار التأكيد على بيانات الموقع.

بعد إتمامك للخطوات السابقة ستظهر لك صفحه تحتوي على تذكرة الحجز الخاصة بك.

رابط حجز موعد في المرور السعودي

أطلقت وزارة الداخلية السعودية رابط حجز موعد في المرور السعودي للمواطنين السعوديين، ويمكن لأي شخص يريد عمل معاملة لها علاقة بالمرور السعودي أن يقوم بتحديد موعد قبل الذهاب وبعد ذلك يقوم بالذهاب الي المركز الذي حدده في الطلب.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة طريقة حجز موعد في المرور السعودي عن طريق موقع أبشر الذي يقدم العديد من الخدمات، وأيضا ذكرنا رابط حجز موعد فشي المرور السعودي لكي تستطيع عمل ذلك بسهولة ويسر.