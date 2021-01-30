نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد الاقامة السعودية 2021 ورسوم التجديد عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد الاقامة السعودية 2021 التي تعد من أهم الأمور التي يجب مراعاتها من قبل المقيمين بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك للاستفادة بكافة المميزات التي يتيحها نظام الإقامة الجديد “الإقامة المميزة”؛ حيث أنه يمنح الوافدين العديد من المزايا التي يتمتع بها المواطن السعودي، بما فيها امتلاك العقارات، واستقدام العمالة فضلًا عن حرية الدخول والخروج من السعودية بحرية؛ وتنقسم لإقامة دائمة مفتوحة المدة، وإقامة مؤقتة يسمح بتمديدها.

شروط تجديد الاقامة السعودية 2021

يتضمن نظام الإقامة المميزة الجديد العديد من الشروط التي ينبغي على كل مواطن مقيم بالأراضي السعودية استيفائها من أجل الحصول عليها والتمتع بمزاياها، ومن أبرز هذه الشروط:

أن يكون جواز السفر ساري.

تقديم شهادة صحية تفيد بخلو المواطن من الأمراض بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية.

أن يكون السجل القضائي الخاص خالي من القضايا الجنائية.

تسديد رسوم تجديد الاقامة السعودية 2021 م.

تسديد مخالفات المرور إن وجدت.

أن يكون متواجد داخل المملكة أثناء التجديد.

ألا يقل العمر عن 21 عام.

رسوم تجديد الإقامة السعودية 2021

يتوجب على المواطنين المقيمين بالمملكة القيام بسداد رسوم تجديد الاقامة السعودية 2021 في موعدها المحدد؛ وذلك منعًا للوقوع تحت طائلة غرامة التأخير التي فرضتها الحكومة السعودية على المتخلفين عن سداد رسوم التجديد في موعدها المحدد، وقيمة الرسوم كالتالي:

العمالة قيمة الرسوم العمالة المنزلية 600 ريال سعودي العاملين في القطاع الخاص 650 ريال سعودي المرافقين للوافد أقل من 20 عام 500 ريال سعودي المرافقين للوافد 2000 ريال سعودي الزيارة العائلية “تمديد التأشيرة” 300 ريال سعودي

الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة السعودية عبر أبشر

أصبح بإمكان المواطنين المقيمين بالمملكة الاستعلام عن موعد تجديد الاقامة السعودية 2021 عبر موقع أبشر للخدامات الإلكترونية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. الدخول إلى موقع أبشر أفراد. القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الحقول الفارغة. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار الجوازات، ومنه إلى خيار تجديد الجواز. القيام بتسجيل رقم الإقامة، ومن ثم النقر على أيقونة عرض.

عندها ستظهر كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بموعد تجديد الاقامة السعودية 2021، وقيمة الرسوم المقررة على التجديد، وينبغي الالتزام بموعد سداد الرسوم؛ لأنه في حالة التأخير ستفرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولى، وفي حالة تكرار التأخير تقدر الغرامة بـألف ريال سعودي، وفي حالة تكرار التأخير للمرة الثالثة سيتم ترحيل المواطن عن الأراضي السعودية والعودة لموطنه الأصلي.