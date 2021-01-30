نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب مستجد نظام نور.. خطوات التسجيل والشروط لطلاب الصف الأولى الابتدائي المستجدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب أهالي السعودية في جميع أنحاء المملكة في معرفة كيفية تسجيل طالب مستجد نظام نور في مدارس المملكة، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية إمكانية التقديم للمدارس الحكومية بصورة إلكترونية عبر بوابة نور الإلكترونية دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدرسة أو الوزارة، ومن أجل معرفة شروط تقديم الطلبة المستجدين ومعرفة خطوات التقديم يمكنم متابعة مقالنا.

شروط تسجيل طالب مستجد نظام نور

على الطالب أن يكون قد تجاوز الست سنوات بالفعل ولكن هناك استثناء واحد وهو في حالة عدم تجاوزة للسن القانوني بفارق ثلاثة أشهر فقط يتم قبوله في المدرسة كطالب مستجد.

الطالب الذي لم يتجاوز الست سنوات عليه أن يلتحق الروضة أولا وبعد إتمامه السن القانوني لدخول المدرسة يتم قبوله.

خطوات تسجيل طالب جديد

يجب على ولي الأمر اتباع خطوات تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي نظام نور التالية بالترتيب وألا يقوم بتجاوز خطوة منهم حتى نهاية الخطوات ليتم اكتمال عملية تسجيل الطالب والخطوات هي: