ضمن مبادرات مركز حي الشرائع دوت الخليج – أحمد السبيعي : قدم فرق الروائع التطوعي التابع لمركز حي الشرائع مبادرة كسوة الشتاء التي حملت عنوان (رداً للجميل) واستهدف من خلالها عمال النظافة واشتملت المبادرة إضافة الى الكسوة على مسابقات وهدايا للأطفال والكبار

وتم تنفيذ المبادرة بحديقة مخطط 11 بضاحية الشرائع بالتنسيق مع بلدية الشرائع الفرعية

وأوضحت الأستاذة شريفة الزهراني عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع والمشرفة على فريق الروائع التطوعي أنه تم الاحتفاء بعمال النظافة وشكرهم على ما يقدمونه في سبيل نظافة الأحياء والمخططات وحرص فريق الروائع التطوعي على توزيع 50 كسوة كما تم تنظيم مسابقة للكبار وللأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية

وأضافت قائدة الفريق الى ان هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات يقدمها فريق الروائع التطوعي ضمن برامجه وأنشطته المستديمة مشيرة الى ان المبادرة شهدت حضورا من مجتمع الحي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على سلامة المجتمع معربة عن شكرها وتقديرها لبلدية الشرائع الفرعية التي قامت بتجهيز مكان الاحتفاء كما شكرت كل من ساند الفريق وقدم الدعم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق الروائع التطوعي يقدم مبادرة “رداً للجميل” ويحتفي بعمال النظافة ويقدم لهم كسوة الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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