نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن قرض صندوق التنمية العقاري 1442 وشروط الحصول عيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن قرض صندوق التنمية العقاري 1442 يعتبر صندوق التنمية العقاري دعم تعمل على تقديمه المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين الغير قادرين للحصول على السكن المناسب للمواطن، حيث الصندوق العقاري هو أحد اهم موارد التنمية في المملكة يتم تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري 1442 الذي أنشأته المملكة وذلك لتقديم التمويلات للأفراد، حيث أنه يقدم أيضا عدد من القروض المختلفة حتى تتناسب مع جميع احتياجات المواطنين سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية الاستعلام وعن أنواع القروض المتاحة وشروط الحصول على القرض. كيفية الاستعلام عن طلب قرض صندوق التنمية العقاري يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية من خلال الأنترنت.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور.

يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة التي نبحث عنها.

يتم اختيار خدمة استعلامات يتم قراءة جميع الشروط يتم الموافقة عليها.

يتم الانتقال إلى نموذج تقديم طلب قرض من الصندوق العقاري.

يجب تعبئة النموذج بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة منها كتابة رقم الهوية والحالة الاجتماعية وتحديد فرع تقديم الطلب وتاريخ الميلاد بالهجري.

يتم بعد ذلك لمقدم الطلب ظهور المواعيد التي من خلالها يمكنه الحصول على قرض التنمية العقارية. أتاح صندوق التنمية العقاري أنواع من القروض توجد الكثير من أنواع القروض المختلفة التي وفرها صندوق التنمية العقاري وذلك لأبناء المملكة العربية السعودية وأيضا المقيمين بها وهذه الأنواع هي: قرض كنف. القرض الشخصي. القرض العقاري. قرض الزواج. قرض بطاقات الائتمان. قرض التمويل المدعوم. القروض الدراسية. شروط الحصول على القرض العقاري يتوجب توافر شروط للحصول على قرض صندوق التنمية الاجتماعية وهى: أن يكون المتقدم احد مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري. يجب ألا تقل في الوظيفة الحالية مدة الخدمة عن 6 اشهر بل تزيد. أن يكون عمر المتقدم 20 سنة لا يقل عن ذلك ولا يزيد عن 75 سنة. يجب على طالب القرض أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 5 الأف ريال سعودي. يجب أن تكون المرأة سعودية الجنسية ولا يشترط أن تكون معيلة لأهلها.

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