نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رسوم “الأراضي البيضاء” في جازان والطائف بالشؤون البلدية والقروية والإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تم الإعلان عن بداية فتح باب التسجيل لرسوم الأراضي البيضاء في بعض المدن السعودية، حيث تم تحديد بعض المساحات المحددة كمرحلة أولى لإجراء تسجيل الأراضي بها، وسوف يتم تسجيل الأراضي بطريقة إلكترونية بواسطة بوابة التسجيل الرسمية التي قامت الوزارة بتوفيرها من أجل التسجيل لجميع المواطنين، وتضم البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع التفاصيل المتعلقة بنظام الرسوم الخاصة بأداء الخدمة، وكم عدد مراحل تطبيق نظام تسجيل الأراضي البيضاء، كما يستعرض الموقع شرح تفصيلي لطريقة أداء الخدمة بطريقة صحيحة بدون أخطاء، كما يشمل الموقع دليل إرشادي حول كيفية تحديد المساحة للقطعة والتي تكون محل طلب التسجيل، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

تسجيل رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 2021

وزارة الإسكان السعودية حددت مرحلة الأولى لتسجيل الأراضي البيضاء، تشمل المرحلة الأولي جميع القطع الغير مطورة بعدد مساحة يقدر ب10 ألاف متر مربع وما يزيد، ويضم التسجيل في الأراضي البيضاء بمنطقة جازان والتي تشمل (وصامطة،جازان، أبو عريش)، والتي تعد بجانب مدينة الطائف، وقد ناشدت الوزارة كافة الملاك ضرورة السرعة لإجراء التسجيل للأراضي الخاصة بهم خلال فترة 6 شهور من تاريخ الإعلان عن التسجيل والذي تم بتاريخ 30 يناير 2021، وإذا لم يتم التسجيل خلال هذه الفترة يتحمل الملاك قيمة الضعف للرسوم المالية المحددة والتي تصل إلى 100 % لقيمة غرامة المخالفة، حيث تصل قيمة الرسم السنوي 2.5%.

طريقة تسجيل الأراضي البيضاء للمرحلة الأولي

يستعلم الكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل رسوم الأراضي البيضاء من خلال البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء، كما يتم الاستعلام عن طريقة دفع رسوم طلب التسجيل الإلكتروني، وقد أوضحت الوزارة عبر إعلان كروكي حول طريقة تحديد القطاع المستهدف من الأراضي من خلال من منطقتي جازان والطائف أيضاً، ويستعرض الموقع اللائحة التنفيذية ويمكن التعرف علي كافة التفاصيل والتسجيل من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (https://idlelands.housing.gov.sa) لإجراء عملية التسجيل للأراضي البيضاء.