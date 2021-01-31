نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم الرواتب الجديد للأفراد والضباط بالعلاوة السنوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم الرواتب الجديد 1442، ما هو سلم الرواتب الجديد بعد إضافة العلاوة السنوية، يعد من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين السعوديين في المملكة وغير السعوديين من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، خاصة ومع انتهاء صرف رواتب شهر يناير 2021، حيث قامت وزارة المالية بإيداع رواتب كافة العاملين في المملكة اعتبارا من السابع والعشرين من شهر يناير 2021 وفقاً للتعديلات الجديدة التي تم إجراؤها على قانون الخدمة المدنية والذي عدل نظام صرف رواتب العاملين في المملكة من الشهور الهجرية إلى الشهور الميلادية، ويكون موعد صرف الرواتب هو يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

سلم رواتب العسكريين الجديد 1442

يضم سلم رواتب العسكريين كافة الأفراد العسكريين من رتب جندي وجندي أول وضباط، حيث يوضح سلم رواتب العسكريين مبالغ الرواتب الأساسية بالإضافة إلى البدلات، وتختلف قيمة تلك البدلات وفقاً للرتبة، حيث يتراوح البدل ما بين 125 ريال سعودي إلى 650 ريال سعودي ، وتزداد قيمة البدل أو المكافأة بزيادة الرتبة التي يشغلها الفرد، وقامت وزارة المالية بالاعلان عن البدلات الخاصة بالعسكريين وفقاً للتعديلات الجديدة على سلم الرواتب والتي ضمت الآتي:-

* تضمن التعديل الجديد راتب الجندي 2800 ريال + 110 ريال بدل.

* جندي أول الراتب الاساسي 2950 ريال + 125 ريال بدل.

* عريف الراتب الاساسي 3270 + 150 ريال بدل.

* الرقيب الرئيسي الراتب الأساسي 3870 ريال +180 ريال بدل.

* الرقيب أول الراتب الأساسي 3870 ريال + 215 ريال بدل.

* الراتب الأساسي لرقيب أول 5370 ريال + 260 ريال بدل.

سلم رواتب العسكريين 1442 في وزارة الدفاع:-

الرتبة قيمة الراتب 1442 الملازم 6009 ريال سعودي ملازم أول 7009 ريال سعودي نقيب 9000 ريال سعودي رائد 11000 ريال سعودي مقدم 12000 ريال سعودي عقيد 14.600 ريال سعودي عميد 16.350 ريال سعودي اللواء 18.600 ريال سعودي

سلم رواتب العسكريين 1442 في الحرس الوطني:-

الرتبة قيمة الراتب 1442 جندي 5000 ريال سعودي شهرياً جندي أول من 6.5 ألف ريال سعودي وحتى 7000 ريال بالإضافة إلى قيمة العلاوات والمكافآت، كما تبدأ الرواتب الأخرى من 10000 ريال سعودي وتزداد قيمة الراتب بزيادة الرتبة.

جدول يوضح قيمة العلاوة السنوية 1442 للأفراد :-

تختلف قيمة العلاوة السنوية للأفراد العسكريين وفقاً للرتبة التي يشغلها الفرد وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:-

الرتبة قيمة العلاوة السنوية 1442 جندي 125 ريال سعودي جندي أول 140 ريال سعودي عريف 155 ريال سعودي وكيل رقيب 180 ريال سعودي الرقيب 210 ريال سعودي الرقيب أول 240 ريال سعودي رئيس الرقباء 280 ريال سعودي.

جدول يوضح قيمة العلاوة السنوية 1442 للضباط:-

تختلف قيمة العلاوة السنوية حسب الرتبة التي يشغلها الضباط في المملكة وذلك وفقاً للجدول التالي:-

الرتبة قيمة العلاوة السنوية 1442 الملازم 380 ريال سعودي ملازم أول 440 ريال سعودي نقيب ما بين 265 ريال إلى 495 ريال سعودي رائد 265 ريال سعودي مقدم 470 ريال سعودي عقيد 590 ريال سعودي عميد 650 ريال سعودي اللواء 370 ريال سعودي

ولأن القوات المسلحة في المملكة هي المعنية بحماية المملكة من أية اعتداءات خارجية، تولي المملكة اهتماماً كبيراً بكافة العاملين في القوات المسلحة من أفراد وضباط ولهذا تقوم بشكل سنوي بزيادة المقررة للرتب العسكرية، حيث بلغت قيمة التعديل السنوي لزيادة الرواتب 1442 كالتالي :-