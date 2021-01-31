نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وسبب وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ومكان الجنازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تفاصيل وسبب وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل بيان يخص وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، ويرغب الكثير من المواطنين في المملكة السعودية الآن معرفة كافة التفاصيل عن بيان الديوان الملكي السعودي وسبب وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود تغمدة الله بواسع رحمته وموعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

صدر عن الديوان الملكي السعودي منذ قليل بيان بخبر وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وجاء بيان الديوان الملكي كالتالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

وجدير بالذكر أنه الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ولد في الرياض في 14 أبريل 1948 الموافق 01 رجب 1368 هـ ويحمل إجازة ماجستير علوم سياسية، وهو من كبار رجال الأعمال وأكثرهم ثروة في المملكة السعودية، وهو الابن السابع من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة موضي بنت أحمد بن محمد السديري.

سبب وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

توفي الأمير تركي بن ناصر في الثلاثين من شهر يناير 2021 / 17 جمادي الأخرة 1442، وقد شغل العديد من المناصب العسكرية والمدنية كما عمل في مناصب تطوعية ورياضية، وكان على رأس المناصب العسكرية حيث كان الفريق الركن والمستشار الخاص لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام عام 2000-2001.

أما عن سبب وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز ، فلم يتم نشر أي خبر رسمي عن سبب الوفاة حتى اللحظة، وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل لكل ما هو جديد بخصوص وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.