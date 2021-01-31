نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي بن ناصر توفي وسيصلي عليه اليوم الأحد داخل مدينة الرياض بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تركي بن ناصر أنتقل إلي رحمة الله اليوم وقد جري مكالمة هاتفية اليوم من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكانت المكالمة الهاتفية مع الأمير صاحب السمو فيصل بن تركي وكانت قد جرت في مساء يوم الجمعة وكانت محتواها الاطمئنان علي الصحة العامة للفقيد رحمه الله وكانت هذه أيضاً ما تضمنته ألتغريده علي تويتر من الأمير صاحب السمو فيصل بن تركي ومن جانب أخر تم النعي من صاحب السمو الأمير عبد الله بن مساعد إلي الفقيد رحمة الله عليه في ذمة الله اليوم وكانت ألتغريده علي تويتر من الأمير مفادها اللهم أغفر له وأرحمه وتكملة للتغريده وأسكنه فسيح جناتك ولا يتبقى ألا قول وإنا لله وأنا أليه راجعون .

تركي بن ناصر صاحب السمو في ذمة الله اليوم وبعد الصلاة عليه اليوم تتم المراسم الخاصة بالعزاء :-

كان الأمير الراحل رحمة الله عليه قد شغل كثير من المناصب ومنها المناصب في الجهات العسكرية وكذلك أيضاً المنصب الخاص بنائب قائد القوات الجوية الملكية للمملكة العربية السعودية كما شغل أيضاً الكثير من المناصب المدنية ومن بين هذه المناصب المدنية كان رئيساً للمركز الوطني بمركز الأرصاد الجوية .

السيد تركي آل الشيخ الرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ينعي الفقيد :-

نعي السيد المحترم تركي آل الشيخ الرئيس للمجلس الخاص بإدارة الهيئة العامة للترفيه الأمير الراحل اليوم تركي بن ناصر والنعي الذي جاء منه كان محتواه رحم الله سمو الأمير صاحب السمو الأمير تركي بن ناصر وقد أكمل عبر ألتغريده بخالص العزاء للعائلة الكريمة وكذلك نعي آل سعود الكرام وجاء ذلك عبر ألتغريده علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

الصحفي السعودي الشهير عثمان العمير ينعي الأمير الراحل :-

كما كانت هناك تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي منصة تويتر من الصحفي الشهير السعودي عثمان العمير وكان محتوي النعي الذي تم توجيهه للأمير الراحل تركي بن ناصر وقال قد فقدت السعودية صاحب السمو الأمير الراحل والذي كان يشتهر بكونه لطيف المعشر وكذلك كان غني بأخلاق عاليه وأيضاً السمو في الأخلاق كما كان يعرف عند الجميع بأنه راقي بدرجة كبيرة في التعامل كما تم من الصحفي عثمان العمير توجيه العزاء للأسرة الكريمة وتم توجيه النعي بتخصيصه للصديق العزيز صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي .

ماجد عبد الله اللاعب السابق لفريق نادي النصر سابقاً وأيضاً المنتخب ينعي الأمير الراحل :-

قام اللاعب السابق لنادي فريق النصر بنعي الأمير الراحل تركي بن ناصر وتم توجيه التعازي للأسرة الكريمة كما قام أيضاً بتعزية خادم الحرمين الشريفين وكذلك أيضاً ولي العهد السعودي وتوجيه التعازي للأسرة الحاكمة في الأمر الجلل في وفاة الأمير الراحل رحمه الله وتم توجيه العزاء علي وجه الخصوص لصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي وأيضاً لكامل الأسرة الكريمة ودعي للفقيد بأن يتغمده الله بكامل رحمته .

تركي بن ناصر في رحمة الله والذي سوف تقام الصلاة علي روح الفقيد اليوم الأحد داخل المملكة العربية السعودية وتقدم بالنعي اليوم أيضاً الرئيس الأسبق لنادي الهلال السعودي السيد المحترم عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز ووجه النعي لأسرة الأمير الراحل وكان قوله اللهم أغفر له وأرحمه وتمني من الله أن يكنه فسيح جناته وختم قوله إنا لله وإنا أليه راجعون