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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض الطلاب للدراسة في الخارج بدون هامش ربح وإعادة التمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة قروض الطلاب هو عبارة تمويل فترة دراسة الطلاب في الجامعة، ويستخدم معظم طلبة الكليات القروض لتمويل مصروفاتهم التعليمية في خارج المملكة، بدلا من استخدامها داخليا، فلا تزال أزمة COVID-19 لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد والحياة اليومية للسعوديين. تدخلت الحكومة لتقديم تأجيلات للدفعات من قروض الطلاب من خلال تعليق مدفوعات تمويل الطلاب حتى تاريخ قريب. إذا كان دخلك مستقرًا وكنت تفكر فيما إذا كنت ستستمر في سداد الدفعات خلال هذا الوقت، فاستخدم حاسبة تمويل الطلاب لمعرفة المبلغ الذي يمكنك توفيره في الفائدة ومقدار تسديد قروضك بشكل أسرع. لكن يجب أن تفكر عزيزي الطالب أنك مضطر لسداد قسمة القرض، ليس فقط أثناء دراستك “ان اخترت هذا”، بل كن على علم أن هذه الدفعات ستستمر الى بعد تخرجك من الجامعة، أثناء فترة البحث عن وظيفة. فاجعل هذا نصب أعينك، هناك بالطبع بدائل، على سبيل المثال، تمويل شخصي بدون كفيل، أو تمويل العمل الحر، لكن عليك أيضا التأني قبل الاستقرار على هذا القرار أيضا. هناك فرع أخر لتمويل تلاميذ المدارس وهو قرض قصير الأجل، وتقدمه بنوك كثيرة كالإنماء، ويكون متاح للسعوديين والمقيمين بدون فوائد أو هامش ريح ومُعفى من الرسوم الإدارية.
إعادة تمويل قروض الطلاب
يمكن أن تعني إعادة تمويل قرض الطالب للدراسة أو التعليم “وهو مختلف عن قروض التمويل الشخصي” مدخرات كبيرة في الظروف المناسبة. وإليك كيفية عملها:
- تسدد شركة خاصة جديدة – عادةً بنك أو شركة مرخصة أو مقرض عبر الإنترنت – قروض الطلاب التي تختار إعادة تمويلها.
- ستحصل على قرض جديد بسعر فائدة مرتبط بتاريخ الائتمان والدخل و مميزات وخصائص أخرى.
- يجب أن تفكر في إعادة تمويل قرض الطالب إذا كان لديك درجة ائتمان جيدة أو ممتازة ودخل ثابت (أو شريك في التوقيع) وكانت قروضك الحالية ذات معدلات فائدة مرتفعة بما يكفي للاستفادة من معدل أقل.
- في بعض الحالات، يمكنك حتى إعادة تمويل القروض التي حصل عليها والداك لمساعدتك في دفع تكاليف الجامعة، وإعفائهم من مسؤولية الدفع.
- عند إعادة تمويل قروض الطلاب، يسدد المُقرض القروض التي اخترتها لإعادة تمويلها ويصدر قرضًا جديدًا لرصيده الإجمالي، والذي يأتي مع سعر فائدة مختلف ومدة سداد مختلفة.
- الهدف من إعادة تمويل قروض الطلاب هو دفع معدل فائدة أقل، لا سيما إذا كانت درجة الائتمان والدخل والعوامل المالية الأخرى تؤهلك للحصول على شروط قرض أفضل مما تلقيته في الأصل. وهذا يجعل من المهم ضمان توفير المال الكافي لجعل إعادة التمويل جديرة بالاهتمام.
- استخدم حاسبة التمويل لتقدير دفعتك الشهرية الجديدة وتكاليف الفائدة، ولمعرفة المبلغ الذي يمكنك توفيره عن طريق إعادة تمويل قروض الطلاب للدراسة والتعليم.
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