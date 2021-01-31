نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس 1442 طريقة التسجيل والخدمات المقدمة والمميزات (سلم رواتب المعلمين الجديد) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس 1442 يعد من الأمور التي يهتم جميع المواطنين السعوديين بالبحث عنها، سواء كانوا من الطلاب أو من الموظفين في قطاع التعليم، وذلك لأن نظام فارس يعمل على تقديم كافة الخدمات التي تهم كل من في قطاع التربية والتعليم السعودي.

وخلال السطور المقبلة، سنعرض لكم كيفية التسجيل في نظام فارس 2021 ، كما أننا سنطلعكم على أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب والموظفين داخل القطاع.

طريقة التسجيل في نظام فارس 2021

سنعرض لكم طريقة التسجيل في نظام فارس 2021 حتى تتمكنوا من الاستفادة بالخدمات التي يقدمها الموقع، لذلك إذا كنت غير مُسجل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس. ثم يتم الضغط على التسجيل لأول مرة أو Create New User. سينقلك الموقع إلى صفحة أخرى خاصة بإنشاء حساب جديد. يتم إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع من حيث (رقم الهوية National Identifier- رقم الايبان الذي ينزل عليه الراتب – عنوان البريد الإلكتروني – رقم الهاتف ) وبعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق CaptchaTextField. وأخيرًا يتم الضغط على كلمة تأكيد حتى تستطيع إتمام عملية التسجيل بنجاح.

وقدم موقع نظام فارس، العديد من الشروحات بالفيديو، لعددٍ من الخدمات، نستعرضها فيما يلي:

1. كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية:

2. شرح طلب الحصول على إجازة:

3. للحصول على طلب تعريف بالراتب:

الخدمات التي يقدمها نظام فارس

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام فارس 1442 سواءً للموظفين أو للمديرين، وتتلخص هذه الخدمات في الآتي:

أولًا: خدمات الموظف

تنقسم الخدمات الإلكترونية إلى نوعان، وهم خدمات خاصة بالطلبات وخدمات خاصة بالاستعلام، وهما كالتالي:

1.خدمات الطلبات

(طلب قطع إجازة أو تمديدها، طلب إجازة، طلب خاص بتعديل مدة الإجازة، طلب بدل، طلب بالإبلاغ المباشر بعد الإجازة، طلب خاص بإلغاء الإجازة، طلب خاص بالتقاعد).

2.خدمات الاستعلام

(الاستعلام عن البيانات الأساسية الخاصة بالموظف، الاستعلام عن بيان خارج الدوام أو بيان الانتدابات أو البيان الخاص بالسجل التاريخي للموظف، الاستعلام عن الطلبات المعلقة).

ثانيًا: خدمات المديرين

1.خدمات الطلبات

(طلب بدل لموظف، رفع مباشر لموظف بسبب الإجازة، الإبلاغ عن غياب موظف).

2.خدمات الاستعلام

(خدمة الاستعلام عن الطلبات الخاصة بالموظفين، خدمة الاستعلام عن الموظفين).

ثالثًا: خدمة صرف المستودعات من المدارس:

من بين الخدمات المدرجة مؤخرًا، ضمن نظام فارس الجديد، هو إمكانية صرف المستودعات من المدارس، بشكل تقني حديث وميسر، وللاستفادة من الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. يتم الدخول أولًا على رابط خدمة صرف المستودعات من المدارس.

2. يتم اتباع التعليمات الموضحة في الصورة التالية، من أجل الوصول إلى الخدمة والحصول عليها بنجاح:

3. أتاح نظام فارس أيضًا، إمكانية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، والخاصة بمدارس محافظة وادي الدواسر، وذلك عبر التواصل بالرقم التالي (واتس آب فقط): 0555116234.

4. وللحصول على شرحٍ مستوف حول طلبات المستودعات، يمكن الاطلاع على الرابط المرفق بصيغة PDF.

على غرار نظام فارس، قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية، نظام علمي مبتكر، بغرض تنسيق التحصيل الدراسي ومعرفة نتائج الطلاب على نحو غير مسبوق، يُعرف بنظام نور، الذي أثبت خلال الفترة الأخيرة، نجاحًا متميزًا، في تقديم خدمة فائقة الجودة للطلاب وأولياء الأمور على حدٍ سواء.

مميزات التسجيل في نظام فارس 1442

قامت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التربية والتعليم السعودي بإطلاق نظام فارس الخدمة الذاتية ، وذلك من أجل مساعدة المعلمين والإداريين وجميع الموظفين في قطاع التربية والتعليم، حيث أنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر على المستخدمين مشقة الذهاب إلى المكاتب الإدارية، وتتلخص مميزات نظام فارس في الاتي:

يتميز الموقع بأنه يقدم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات وجميع الإداريين الموجودين في وزارة التربية والتعليم وذلك بالمملكة العربية السعودية.

يقوم الموقع بتقديم جميع الخدمات إلكترونيًا وهو بذلك يوفر الوقت والجهد على المواطنين حتى لا يكونوا مضطرين للذهاب إلى المكاتب الإدارية.

يقوم موقع برنامج فارس بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم في السعودية.

توفير إمكانية الحصول على الموافقات الواجبة.

إتاحة إمكانية الاستعلام عن المرتبات والإجازات والعلاوات والحوافز، إلى جانب ترقيات الموظفين، وجميع الخدمات الأخرى التي يهتم بها الموظفين.

يتميز الموقع أيضًا بأنه يقوم بعرض حالة الطلبات التي تم تقديمها إلى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عرض السجل الوظيفي.

في مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، يبحث الكثير من الطلاب عن الكليات المميزة من أجل الانضمام إليها، وهذا تحديدًا ما وفرته السلطات السعودية مؤخرًا، عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما عُرف بـ الكلية التقنية، التي قدمت العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة، والتي يحتاجها سوق العمل داخل البلاد وخارجها.

تعديل البيانات على نظام فارس

أتاح موقع نظام فارس إمكانية تعديل بيانات المستخدم وذلك عن طريق اتباع الاتي:

يتم الدخول على نظام فارس. نقوم بملء خانتي اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول. بعدها يتم النقر على أيقونة صلاحية بياناتي. بعدها نقوم باختيار بياناتي الشخصية والضغط على إضافة. كتابة أو تعديل البيانات الخاصة بالمستخدم. وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة تنفيذ.

نتائج الفصل الدراسي الأول

قبل ساعات، أعلن الحساب الرسمي لإدارة تعليم الدواسر، التابعة لنظام فارس، عن إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول، للطلاب وأولياء الأمور على حدٍ سواء، من خلال القسم الخاص بنتائج الامتحانات، وعبر الحساب الخاص بالطالب أو ولي الأمر، داخل نظام نور، وذلك من خلال موقع النتائج التابع لنور.

إذا كنت من الخريجين، ولازالت تبحث عن فرص عمل متميزة، فما عليك إلا التعرف والدخول على الخدمات التي قدمتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، ومن بينها نظام جدارة، الذي يوفر لك عديد الفرص من أجل التوظيف في القطاع الحكومي.

كما يسرنا أن نبشرك، بآخر الوظائف التي قدمت مؤخرًا، ومن بينها وظائف وزارة الدفاع، ومؤسسة الجمارك السعودية، التي يمكنك التقدم إليها، والاستفادة من الأماكن الشاغرة فيها.

أما إن كنت من المتعثرين في إيجاد وظيفة مناسبة، فيتسنى لك الحصول على دعم حكومي مؤقت، عبر منصة حافز، وإن كنت من الموظفين، وتواجه كما المعتاد، تعثر مالي مع نهاية الشهر، وقبل نزول الراتب، فيمكنك الاستفادة من خدمات منصة سلفة، التي تقدم دعم مالي فوري وخلال دقائق معدودة.

سلم رواتب المعلمين

أعلنت وزارتا التعليم والمالية السعوديتان، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن السلم الجديد لرواتب المعلمين، بما يتوافق مع الضوابط والأحكام الخاصة بذلك.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام القليلة الماضية، صورًا، توضح سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 هـ، وأوضح النشطاء والمهتمون بالشأن التعليمي في المملكة العربية السعودية، أنه قد تم بالفعل إيداع الراتب الصافي في حسابات المعلمين.

وإليكم من خلال الجدوال التالية، السلم الجديد لرواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية:

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم طريقة التسجيل في نظام فارس 1442 ، كما أننا أطلعناكم على مميزات الموقع والخدمات التي يقدمها للموظفين في قطاع التربية والتعليم.