نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي.. جدول الحصص الدراسية الأسبوع الثالث للمرحلة المتوسطة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم جدول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت قنوات عين التعليمية عن صدور جدول الأسبوع الثالث للتعليم عن بعد للمرحلة المتوسطة، وذلك من خلال نشر صور توضح جدول الحصص الأسبوع الدراسي الثالث، وتزامنا ذلك مع بداية الدراسة اليوم الأحد في عموم محافظات ومدن المملكة، سواء كان على منصة مدرستي التعليمية أو على قنوات عين في اليوتيوب وقنوات عين الفضائية.

جدول الحصص الدراسية الأسبوع الثالث المتوسط

تسعى حكومة المملكة عبر وزارة التعليم إلى توفير كافة مستلزمات التعليم عن بعد ، والذي يستمر في الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، ومنذ أمس السبت نشرت وزاره التعليم عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر الجدول الدراسي الأسبوعي للمرحلة الإعدادية للصفوف السابع والثامن والتاسع، وفي وقت سابق أيضا نشرت جدول الحصص الدراسي اليومي ، حيث يمكنكم الاطلاع عليه مباشرة، من جهة أخرى سيستم للتعليم الإلكتروني حتى الأسبوع العاشر، وقد بقي على ذلك ثمانية أسابيع أو ما يعادل شهرين، ويتم بعدها تقييم الوضع الدراسي الإلكتروني في المملكة ما اإذا كان سيستمر أو يعود إلى المقررات الحضورية.

إليكم الحصص الدراسية للمرحلة المتوسطة من الأسبوع الثالث على قنوات عين

توفر وزارة التعليم السعودية 23 قناة تعليمية لجميع الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي كما تبث أيضا قنوات عين على موقع اليوتيوب، لكي تستطيع في أي وقت الاطلاع على الدروس المسجلة، كما يمكن ضبط ترددات قنوات عين على عرب سات على التردد 12437 وعلى الاستقطاب العمودي، في حين يمكن ضبط معدل الترميز على “27500”، وفيما يلي صور عن جدول الحصص الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1442.