ما هي الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة في السعودية للمقيمين 1442؟

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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في السعودية للمقيمين، عند الرغبة في الإقامة في المملكة العربية السعودية تقوم المملكة بإعطاء المقيم لرخصة إقامة سارية الصلاحية يتم تفعيلها من فترة لأخرى، ويجب أن يحرص المقيم على جعلها سارية طوال الوقت وتجديدها بالميعاد المحدد لعدم تعريض نفسه للمشاكل القانونية، وتوضح تلك البطاقة تاريخ الإصدار والانتهاء للبطاقة وتكون بمثابة هوية وطنية للمقيم، والآن يتساءل الكثير منهم عن رسوم تجديد رخصة الإقامة في السعودية.

رسوم تجديد رخصة الإقامة في السعودية

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد مبلغ تجديد الإقامة في السعودية كالتالي:

600 ريال سعودي سنويًا هي رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية. 600 ريال سعودي سنويًا هي رسوم تجديد إقامة الوافدين. 500 ريال سعودي سنويًا التابعين للوافدين وعمرهم أقل من 20 عام. 650 ريال سعودي هي رسوم تجديد إقامة العامل أما مبلغ 1350 ريال سعودي هي قيمة العمالة الزائدة عن الحد.

كيفية التعرف على صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن التوصل لصلاحية رخصة الإقامة السعودية باستخدام رقم الإقامة بالطريقة التالية:

زيارة موقع أبشر الإلكتروني.

اختيار خدمة أبشر أفراد من الخدمات الواضحة أمامك.

ومن ثم يتم الضغط على اختيار الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة.

يتم بعدها تسجيل رقم الإقامة الخاص بك وكتابة الرمز المطوب أمامك.

مراجعة البيانات المكتوبة بدقة تامة والضغط على إظهار التفاصيل بعد ذلك.

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة في السعودية

يتم سداد قيمة تجديد الإقامة من قِبل العامل أو صاحب العمل، وأصبح سداد رسوم الإقامة ممكنًا من المنزل لتجديد الرخصة بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب لمكاتب الوزارة، حيث يتم السداد إما من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي أو أي بنك يتم التعامل معه.

غرامة التأخير عن تجديد رخصة الإقامة

يتم فرض الغرامات المالية على من يتأخر في تجديد رخصة الإقامة الخاصة به وقامت وزارة الداخلية السعودية بتوضيحها: