نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية من خلال عدد من الخطوات البسيطة والسهلة والتي نتعرف عليها سويا معكم خلال هذا المقال، وذلك حيث يتساءل الأشخاص في بدايات عام 2021 عن رقم التأشيرة الدخول الخاصة بالمملكة وهي تعد أحد الخدمات الالكترونية الهامة التي يجب على كل مواطن الاهتمام بمعرفتها حتى يتجنب التعرض لغرامات أو المنع من السفر أو أي عطلة اثناء الدخول والخروج من المملكة.

الاستعلام عن رقم التأشيرة

رقم التأشيرة هو الرقم الذي يتواجد على البطاقة الخاصة بالسفر ويكون متواجد ضمن البيانات الخاصة بالشخص نفسه الخاص بالتأشيرة، وغالبا ما يكون هذا الرقم بلون مختلف وأغمق لونا من لون البيانات الأخرى المتواجد على البطاقة، وتقوم وزارة الداخلية بتقديم عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين والتي تهدف على توفير الوقت والجهد لهم، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية بشكل تفصيلي؛

يتم تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة خدمات التأشيرات، ويقوم باختيار استعلام من خلال القائمة الرئيسية، القيام باختيار تأشيرة صادرة، ويتم تسجيل رقم الطلب، ورقم السجل المدني، ورمز التحقق المرئي، والتأكيد على صحة البيانات التي تم إدخالها، وتقوم بعد ذلك بالضغط على مربع استعلام، ليتضح أمامك كافة البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها ورقم التأشيرة الخاصة بك.

الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز

يتم تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالخدمات الإلكترونية من منصة انجاز، والنقر على استعلام تأشيرة، لينتقل مباشرة للصفحة الخاصة ببيانات الاستعلام، وتقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات أمامك، والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، مثل رقم التأشيرة ورقم جواز السفر، وأيضا إدخال رمز التحقق المرئي الخاص بك، وانقر على مربع استعلام، ليتضح أمامك كافة البيانات المستعلم عنها.