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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الواجبات وطريقة حلها..بوابة مدرستي التعليمية تسجيل دخول في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث معظم الطلبة بشكل دائم عن منصة مدرستي الواجبات وكيفية حلها داخل المنصة، ومع بداية كل أسبوع دراسي يزداد البحث حول منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول، وأصبحت هذه المنصة احد أهم المنصات في المملكة العربية السعودية وأكثرها استعمالا بعد منصة ابشر، حيث يتجاوز عدد المستخدمين داخل بوابة مدرستي إلى أكثر من ستة ملايين ونصف المليون شخص، ما بين ولي أمر ومدرس ومدرسة وطالب وطالبة ومشرف وإداري وقائد مدرسة، وفي هذا المقال سنعرفكم آلية حل الواجب في مدرستي.
منصة مدرستي الواجبات وآلية الحل
تقوم منصة مدرستي بتوفير الجهد من الذهاب إلى المدراس الحضورية، والتي تحميهم من خطر الإصابة أيضا، وتوفر أيضا المنصة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي لحوالي 6 ملايين طالب وطالبة، كما يمكن عمل الاختبارات الفصلية والنهائية عبرها، رفقة حل الواجبات الدراسية والتعرف على المقررات وجدول الحصص الدراسية، كما توفر البيئة المناسبة من أجل تفاعل الطلاب والمعلمين مع بعضهم والتواصل أيضا يشمل أولياء الأمور مع منسوبي التعليم داخلها، وفيما يلي نتعرف على حل الواجب المدرسي في بوابة مدرستي.
حل الواجب ورفعها في منصة مدرستي الإلكترونية
- من أجل حل ورفع الواجبات الدراسية نقوم بعمل تسجيل الدخول منصة مدرستي
- التسجيل بالإيميل الشخصي في داخل المنصة من أجل التصفح فيها
- بعدها نقوم بالدخول إلى قسم مقررات الموجود على القائمة في يمين الصفحة
- ثم انتقل إلى المقررات وبينها المقرر الذي ترغب بحل الواجب فيه
- الآن اضغط على كلمة حل الواجبات
- بعد رفع الواجبات يمكن معرفة النتيجة الصحيحة والأخطاء الموجودة فيها
- كما يمكن تحميل مستند الواجبات في أي وقت تريده على هاتفك المحمول.
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