نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة تعليق الدراسة أخر أخبار وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد ورد على مسامع بعض المواطنين بهذه الأيام اسم واحد وهو وكالة تعليق الدراسة ولم يستطيعوا معرفة هذا الاسم وما يعينه وما فائدته وغيرها من التساؤلات العادية التي يمكن السؤال عنها فيما يتعلق بها، وبالأخص بعد أن حققت الوكالة 600 مليون مشاهدة بالفترة الأخيرة والذي جعل اسمها منتشر على مدى واسع بالمملكة العربية السعودية، ونحن بمقالتنا نشرح لهم التفاصيل الخاصة بها وأهميتها وما تهدف إليه وغيرها، فتابعوا معنا.

وكالة تعليق الدراسة

وكالة تعليق الدراسة عبارة عن حساب على السوشيال ميديا، هذا الحساب يقوم بنشر كل الأخبار الخاصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وأصبح حساب الوكالة يتمتع بسمعة كبيرة بهذه الأيام على السوشيال ميديا وبالتحديد تويتر بعد المشاهدات العالية التي حققها بشهر واحد، والذي إذا دل على شيء إنما يدل على مصداقية وشفافية الحساب والأخبار المقدمة بواسطته.

وهدف الوكالة هو تقديم أخبار عن القطاع التعليمي بالسعودية، كما تهدف إلى نقل كل الأخبار التعليمية الخاصة بالطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية بجميع المراحل بمنتهى الشفافية والمصداقية.

نشأة وكالة تعليق الدراسة

لقد أنشئ هذا الحساب بمنتصف 2013م، وكان حينها يتابعه 30 ألف متابع فقط، وبعد أن تم شرائه تم تغيير اسمه إلى “وكالة تعليق الدراسة”.

والأساس الذي بني عليه هذا الحساب هو الرغبة في جعله المنبر الأول والأخير لنقل ما يحدث بالتعليم السعودي، حيث ينقل الحساب ما يهتم له المعلمات والمعلمين والطالبات والطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالسعودية.

وصرحت إدارة الحساب أن توفير الأخبار التعليمية إلى المواطنين يتم عبر مصادر موثوق بها من الوزارة، كما صرحت على أنها تحرص دوماً على توصيل الأخبار بمنتهى الدقة والشفافية ومن دون تحريف فيها حتى يتلقى المواطنين الأخبار الصحيحة.

وترى الإدارة أن عدم وجود حسابات متشابهة أخرى بالمملكة يوفر لها مكانة عالية وكبيرة بالمجتمع، كما يضمن لها النجاح فيما تقدمه، وهذا لا يعني عدم وجود عقبات بالطريق بل توجد عقبات كثيرة منعت الوكالة تأدية عملها ببعض الأوقات ولكن تغلبت عليها وعادت بكل قوة.

وفرنا ما يخص وكالة تعليق الدراسة بالمملكة العربية السعودية من أهمية الوكالة ومن التاريخ الذي أنشأت به، ومن المزايا التي توجد بها ولا توجد بغيرها من الحسابات الإلكترونية، فإذا رغبت في الوصول لأي معلومة تخص تعليم ابنك أو ابنتك الأفضل لك أن تتابع موقع الوكالة الإلكتروني.