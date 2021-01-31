نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة بدون كفيل ولا مقدم ولا رسوم إدارية أفضل عرض من تمويل السيارات بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سيارة بدون كفيل ولا مقدم من بنك الراجحي الذي يقدم أفضل عروض تمويل السيارات على مستوى المملكة وذلك للمواطنين والوافدين على أن تكون خيارات تمويل المركبات سهلة ومريحة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الراجحي مباشر للأفراد منه تقدر على فتح حساب جاري وتقوم بالخدمات بصورة كاملة وأنت في مكانك دون زيارة الفرع، كما يمكنك التقديم للحصول على قرض شخصي بدون كفيل أو بدون تحويل راتب بحسب المتاح من البنك وقتها، ويعد الراجحي من البنوك الحكومية المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي وهو من أفضل البنوك الموجودة بالسعودية في الخدمات التمويلية وغيرها وأفضل بطاقات الائتمان منها سفر بلس، الفرسان وتسوق..وغيرها.

أفضل عرض تمويل الراجحي

يتميز بنك الراجحي بفروعه الكثيرة في عدة بلدان عربية منها الكويت والأردن، حيث يقدم تمويل بـ70 ألف دينار ميسر في السداد على 15 سنة، وها يمشي البنك على نظام التيسير لمنع التعثر في السداد، ولهذا وفر إمكانية طلب إعفاء من سداد القرض وفق الأمر الملكي الذي صدر بإعفاء بعض الفئات المتعثرين في سداد القروض وذلك حسب الشروط المحددة، ليس هذا كل شء بل وفر مصرف الراجحي قرض شخصي للمتقاعدين بأسهل الطرق وأكثر تسهيلات لهم مع إمكانية خفض القسط الشهري متاح للسعوديين والمقيمين على حد سواء.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

إذا رغبت في حساب قيمة القرض ومعرفة كم تدفع القسط الشهري من راتبك قبل أن تبدأ في طلب التمويل من البنك، ذلك يتم بسهولة من خلال حاسبة القرض الشخصي مصرف الراجحي فهي تمكنك من خلالها معرفة مبلغ التمويل الذي يمكنك الحصول عليه مع تقدير قيمة الأقساط يتم هذا على حسب البيانات التي تدخلها لحساب راتبك وظروفك المالية، عليماً بأن هذه الآلة تقديرية فقط أي تعطيك النتائج بالتقريب، أما الفعلي فعليك التواصل مع خدمة العملاء بالاتصال على رقم الراجحي المجاني (العملاء الحاليين +966114603333 / العملاء الجدد 8001241222).

عرض قرض سيارة بدون كفيل من الراجحي

يقدم بنك الراجحي عرض على قرض سيارة بدون مقدم و بدون رسوم إدارية من شركة هيونداي لشركة المجدوعي بمزايا عديدة وهي:-

قرض بدون دفعة أولى.

تمويل بدون كفيل تسهيلات في السداد على 5 سنوات.

بدون دفع رسوم إدارية.

قسط شهري منخفض.

دفعة أخيرة تصل حتى 40%.

هذا العرض ساري حتى 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ كمية السيارات المعروضة.

الشروط

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال والمتقاعدين 1900 ريال.

لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 65 سنة.

المستندات المطلوبة:-

عرض سعر للسيارة.

تعبئة نموذج الطلب.

بطاقة هوية سارية / الإقامة.

خطاب التوظيف.

كيفية الحصول على قرض سيارة بدون كفيل من الراجحي

التقديم إلكترونياً عبر رابط موقع بنك الراجحي.

ثم عليك تعبئة نموذج الطلب + استيفاء الشروط المحددة + استكمال المستندات المطلوبة، فقط بكل سهولة وفي حال وجود أي استفسار يمكنك التواصل عبر الأرقام المذكورة أعلى المقال كما ذكرنا بالسابق.