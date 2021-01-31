“هيئة الاتصالات” تصدر قائمة بشركات الخدمات البريدية الأكثر شكاوى من قِبل عملائها

بلادي – الرياض :

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة خلال الربع الرابع من 2020، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وأوضحت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، مشيرة إلى أن مؤشر التصنيف يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات.

وكشف المؤشر عن انخفاض عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة إلى 1985 شكوى، بنسبة انخفاض تصل إلى 89% مقارنة بالربع الثالث من العام المنصرم 2020، مشيرةً إلى أن 77% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 80 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي بواقع 60 شكوى وبعدها شركة (DHL) بواقع 43 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا زاجل وناقل إكسبرس كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية اللوجستية شكاوى.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية فقد كشف المؤشر عن تصدر شركتي فيدكس وزاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 7 شكاوى لكل منها، تلتها مؤسسة البريد السعودي بواقع 6 شكاوى لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (DHL) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية اللوجستية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.