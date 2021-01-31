صورة نادرة للملك سعود مع عاهل الأردن قبل 67 عامًا

بلادي – الرياض :
التُقطت صورة نادرة، للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، أثناء استقباله العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، في مدينة الرياض، قبل نحو 67 عامًا.
وأظهرت الصورة التي نشرتها صفحة “ذكريات” على “تويتر”، الملك سعود مستقبلًا الملك حسين وكانا جالسين، وكان ذلك في عام 1373 هـ/ الموافق عام 1954م، ويقف خلفهما الأمراء: متعب، ونواف، ونايف -رحمهم الله جميعًا-.
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