“المالية” تعلن إنهاء صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ2020 بقيمة تتخطى التريليون ريال

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة المالية، اليوم (الأحد)، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020. وأوضحت أن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع تخطت تريليون ريال، وبنسبة صرف 100%. وأشارت إلى وجود أوامر دفع صرفت بعد تجاوز أعمارها 45 يوما بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.

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