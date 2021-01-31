أمير القصيم يوجه برصد الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وتفعيل تطبيق “توكلنا” في كل المقرات

بلادي – الرياض : وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، كافة الجهات المسؤولة بالقيام بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد. ودعا الأمير فيصل إلى تعزيز التوعية والتثقيف بالإجراءات، وتفعيل تطبيق “توكلنا” في المقرات الحكومية والخاصة.

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