“محافظة بيش” تنفي ما تم تداوله بشأن هروب أسد من داخل قفص السيرك بالمهرجان

بلادي – الرياض :
نفى المركز الإعلامي بمحافظة بيش، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هروب أسد بمهرجان بيش الحديث الذي يتم التجهيز له.
وأكد رئيس المركز، أن كل ما تم تداوله بشأن هروب أسد من داخل قفص السيرك بالمهرجان هو عار تمامًا من الصحة، مشيراً إلى أنه تم الانتقال لموقع المهرجان، حيث وجد الأسد داخل القفص، محذراً من الشائعات.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أخباراً تفيد بهروب أسد من موقع المهرجان بمحافظة بيش.
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