لتجنب الإجراءات المطولة التي تعرض حياة المرضى للخطر.. “الشورى” يناقش مقترح نظام الإخلاء الطبي

بلادي – الرياض :

عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اليوم (الأحد)، اجتماعاً برئاسة عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب لمناقشة مقترح نظام الإخلاء الطبي المقدم، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية أبرزها وزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر.

واستعرض الاجتماع أهمية وجود نظامٍ واضحٍ لخدمات الإخلاء الطبي، ومرجعية محددة تنظم عملية هذا القطاع المهم، أسوةً بكثير من دول العالم التي توفر خدمات إخلاء طبي خاص بالقطاع الصحي دون الرجوع إلى جهاتٍ أخرى، في ظل وجود إجراءات قد تطول مما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر.

وقالت الدكتورة زينب أبو طالب، إن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إيجاد تنظيم ينظّم عمليات الإخلاء الطبي في المملكة، لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الصحي، ويتماشى مع ما تطمح إليه المملكة من توفير وسائل تحقق راحة ورفاهية المواطن وفق رؤية المملكة 2030.