“المرور” يوضح موقف طالب من “إيقاف الخدمات” بعد تخطي قيمة مخالفاته 20 ألف ريال

بلادي – الرياض :

ردّت الإدارة العامة للمرور، على استفسار من أحد الطلاب بشأن موقفه من تطبيق “إيقاف الخدمات” عليه، بعدما تخطت قيمة مخالفاته الـ20 ألف ريال.

وأوضح “المرور” في رده على الاستفسار، أن المادة 75 من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبیه المُخالف بأي وسیلة إذا تراكمت علیه المُخالفات وبلغت 20 ألف ریال فأكثر، أو مضت 6 أشھر من تاريخ إبلاغه دون سدادھا.

وأضاف أن المادة تُشیر إلى أنه يجب على المُخالف أن يقوم بسداد المبالغ المطلوبة خلال 30 يوماً، وأنه في حال لم يسدد، تتم إحالته إلى المحكمة المُختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المُخالفات.