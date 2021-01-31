نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد وطريقة حل الواجبات المدرسية ورفعها للمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر من يتسأل عنه الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي ورفعها على المنصة لكي يقوم المعلم بتصحيحها، وهذا بعد بدء الفصل الدراسي الثاني 1442 بالمملكة، وبما أن منصة مدريتي هي وسيلة التعليم المتبعة حالياً في المملكة سوف نستعرض عليكم رابط منصة مدرستي وطريقة حل الواجبات المدرسية ورفعها على المنصة.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تعتبر منصة مدرستي وواحدة من المنصات الإلكترونية المهمة جداً في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع الطلاب في صفوف التعليم المختلفة من خلالها شرح الدروس المقررة عليهم من المنازل دون التوجه إلى المدارس وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة للحفاظ على سلامة أبنائها من فيروس كورونا المستجد، وتوفر المنصة الكثير من الخدمات للطلاب مثل شرح الدروس والواجبات المدرسية التي تحد مستوى تقييم الطالب.

رابط تسجيل منصة مدرستي

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

اختيار التسجيل في المنصة.

اختيار تسجيل الطلاب.

كتابة بيانات الطالب من رقم الهاتف والهوية.

سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف عليك بإدخال الرمز.

بذلك يكون تم تفعيل الحساب، ويمكن الحصول على خدمات المنصة.

طريقة حل الواجبات المدرسية منصة مدرستي ورفعها