نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات stc ايفون 12 .. شروط ومواصفات وأسعار التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات stc ايفون 12 فقد يبحث الكثير من العملاء لمعرفة كيفية شراء جوال ايفون 12 بالتقسيط من خلال شركة الاتصالات السعودية، فهي تقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالهواتف المحمولة، بالإضافة إلى شراء الجوالات بالتقسيط أو الكاش حسب اختيار العميل وذلك بكل سهولة، ومن خلال ما نقدمه في السطور التالية سوف نتعرف على كيفية تقسيط الجوال من شركة stc.

كيفية تقسيط جوالات stc ايفون 12

يمكنك تقسيط جوالات stc ايفون 12 بكل سهولة، وذلك من خلال نظام التقسيط الذي توفر الشركة لجميع عملائها مع التيسير الكامل في الإجراءات، وذلك للاستفادة بالعروض والخدمات من شركة الاتصالات السعودية، وسوف نتعرف على مميزات هاتف آيفون 12 حتى يمكن شراءه.

مميزات هاتف ايفون 12

يحتوي هاتف ايفون 12 على الكثير من المميزات التي تجعله الأفضل على الإطلاق، ويسعى الكثير لشرائه، وتتمثل المميزات فيما يلي:

شاشة الهاتف بحجم 6.1 بوصة.

نظام التشغيل في الهاتف iOS 14.

إطار الهاتف يتكون من مادة الألومنيوم والواجهة الأمامية مصنوعة من الزجاج حتى يكون مقاوم للماء والأتربة.

سعة البطارية 3046 مللي أمبير، ويمكن شحنها من خلال الشاحن السريع فقط، ولا تدعم خاصية اللاسلكي.

الذاكرة العشوائية للهاتف 4 جيجابايت وذاكرة تخزينية مختلفة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

المعالج سداسي النواة وبه وحدة معالجة الرسومات.

يحتوي على مكبرات الصوت ولا يوجد به منفذ سماعة.

الكاميرا الخلفية للهاتف 12 ميجا بكسل والأمامية 12 ميجا بيكسل.

متاح من الهاتف الوان كثيرة منها الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والذهبي.

شروط تقسيط جوالات stc

حتى يمكن تقسيط جوالات stc ايفون 12 لابد من تحقق هذه الشروط:

يجب أن يكون احد عملاء شركة الاتصالات السعودية.

توفير جميع المتطلبات التي توفرها الشركة في حالة تقسيط الجوالات.

اذا أراد العميل إنهاء الخدمة قبل الحصول على الهاتف سوف يتم دفع جميع المستحقات.

يجب الالتزام بجميع اللوائح التي تقدمها الشركة والتي تخصصها لهذه الخدمة.

الالتزام بدفع مستحقات الخدمة في الأوقات المحددة من الشركة.

سعر هاتف ايفون 12 في السعودية

يختلف سعر هاتف ايفون 12 في السعودية حسب النسخة، وذلك من خلال التالي: