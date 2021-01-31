نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تويوتا يارس في السعودية ومواصفات السيارة المذهله Toyota Yaris في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تويوتا يارس في السعودية Toyota Yaris، سيارة Toyota Yaris هي إحدى السيارات التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية وهي إحدى السيارات ذات الطراز الصغير الذي يتناسب مع العائلة، تم إنتاج أول سيارة يارس في عام 1999 وقد تم بيع أكثر من 8.71 مليون منها في العالم، حيث تتراوح مبيعات تويوتا يارس سنويًا من 100 إلى 15 ألف سيارة، وتمنح يارس شكلاً عصرياً جذابًا من الخارج ومن الداخل تم تصميم السيارة بمسافات واسعة بين المقاعد الأمامية والخلفية ليضفي على الركاب الراحة التامة.

مواصفات سيارة Toyota Yaris

تتمتع السيارة بمحرك قوي 1.3 لتر و 4 سلندر. القوى القصوى للسيارة هي 98 حصان لكل 6000 د. عزم السيارة يصل إلى 123 ن.م لكل 42000 د.د. توجد 5 سرعات يدوية لناقل الحركة. كفاءة الوقود 18.8 كم لكل لتر. جنوط السيارة من الحديد مقاس 14 بوصة بغطاء كامل. يوجد نظام مانع للسرقة بمنع تشغيل المحرك. يوجد خيار تثبيت مقعد الطفل ISOFIX. التحكم في ثبات السيارة VSC. توجد فرامل مانعة للغلق ABS. صدامات من البلاستيك تمتص الصدمة. متوفر وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي من الصدمات. يوجد نظام لمراقبة ضغط إطارات السيارة TPMS. توجد مصابيح للضباب خلفية. توجد مصابيح من الهالوجين أمامية. متوفر مزيل للضباب في النافذه الخلفية. مقاعد السيارة من القماش الفاخر. يوجد مكيف هوائي يدوي. سعة خزان الوقود 42 لتر. توجد مرايات جانبية يدوية سهل طيها يدويًا. النوافذ الأمامية للسيارة تعمل بالكهرباء. عدد 2 نظام صوتي DIN. توجد سجاد أرضي تايلاندي. طول السيارة: 4425 مم. عرض السيارة: 1730 مم. أرتفاع السيارة 1475 مم.

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سعر تويوتا يارس في السعودية

تتراوح أسعار سيارة تويوتا يارس من حيث صفات كل سيارة وعلى حسب كل فئة.