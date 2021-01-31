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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط الجوالات من stc وخطوات الشراء أون لاين في المقال التالي
عمر شويل - جدة لم تكتفِ شركة الاتصالات السعودية بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، إذ يمكن التعرف إلى شروط تقسيط الجوالات من stc وطريقة الشراء أون لاين عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، للحصول على الجوال الذي نريده بالتقسيط، بدلا من دفع سعره بالكامل، وهي من أهم الخدمات التي تحظى باهتمام كبير بين المواطنين والمقيمين في المملكة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر.
ويحسب لشركة إس تي سي السعودية السبق في كثير من الخدمات على مدى نحو 19 عامًا وهو عمرها في المملكة، إذ تسهل على العملاء في كل شيء سواء شراء الهواتف أو العروض التي تطلقها بين الحين والآخر، في إطار سياستها الرامية إلى رضاء العملاء بشكل كبير على الشركة.
شروط تقسيط الجوالات من stc
شروط تقسيط الجوالات من stc في السعودية، خدمة للعملاء الراغبين في الحصول على جوال حديث دون دفع ثمنه بالكامل، حيث جاءت الشروط على النحو التالي:
يجب تسجيل المعلومات الخاصة بالمستخدم كاملة عبر خدمة العملاء.
يجب وجود ما يضمن التزام المواطن بسداد سعر الهاتف بالقسط وفي مواعيد مُحددة.
الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
تحمل أي تبعات تفرضها الشركة في حالة رغبة المستخدم في إلغاء الخدمة.
سيجري إضافة مبلغ إضافي على السعر الأساسي للهاتف نظير خدمة التقسيط التي تقدمها له الشركة، وتختلف تلك القيمة وفقًا لنوع وسعر الهاتف.
طريقة الحصول على هاتف بالتقسيط من شركة اتصالات السعودية
أما عن طريقة الحصول على هاتف بالتقسيط من شركة اتصالات السعودية 1442هـ، فإن ذلك يحدث من خلال الدخول إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية على شبكة الإنترنت.
- النقر على mystc وتسجيل بيانات الدخول، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود أي حساب مُسبق.
- عند تسجيل حساب جديد، يجب اختيار نوعه سواء شخصي أو للشركات.
- بعد الاسم والسن ومكان الإقامة والمعلومات الشخصية الأخرى، نحدد نظام التقسيط وطريقة الدفع المناسبة.
- يجب تحديد أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة.
- ننتقل بعد ذلك إلى تحديد نوع الهاتف الجوال الذي نريد الحصول عليه بالتقسيط واللون والماركة والموديل.
- علينا تأكيد حجز الحصول على الهاتف عبر الشركة.
- يجري مراجعة الطلب وتحديد موعد استلام الهاتف الجوال من الشركة أو استلام ثمنه لشرائه من أي مكان.
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