نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط الجوالات من stc وخطوات الشراء أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم تكتفِ شركة الاتصالات السعودية بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، إذ يمكن التعرف إلى شروط تقسيط الجوالات من stc وطريقة الشراء أون لاين عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، للحصول على الجوال الذي نريده بالتقسيط، بدلا من دفع سعره بالكامل، وهي من أهم الخدمات التي تحظى باهتمام كبير بين المواطنين والمقيمين في المملكة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر.

ويحسب لشركة إس تي سي السعودية السبق في كثير من الخدمات على مدى نحو 19 عامًا وهو عمرها في المملكة، إذ تسهل على العملاء في كل شيء سواء شراء الهواتف أو العروض التي تطلقها بين الحين والآخر، في إطار سياستها الرامية إلى رضاء العملاء بشكل كبير على الشركة.

شروط تقسيط الجوالات من stc

شروط تقسيط الجوالات من stc في السعودية، خدمة للعملاء الراغبين في الحصول على جوال حديث دون دفع ثمنه بالكامل، حيث جاءت الشروط على النحو التالي:

يجب تسجيل المعلومات الخاصة بالمستخدم كاملة عبر خدمة العملاء.

يجب وجود ما يضمن التزام المواطن بسداد سعر الهاتف بالقسط وفي مواعيد مُحددة.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

تحمل أي تبعات تفرضها الشركة في حالة رغبة المستخدم في إلغاء الخدمة.

سيجري إضافة مبلغ إضافي على السعر الأساسي للهاتف نظير خدمة التقسيط التي تقدمها له الشركة، وتختلف تلك القيمة وفقًا لنوع وسعر الهاتف.

طريقة الحصول على هاتف بالتقسيط من شركة اتصالات السعودية

أما عن طريقة الحصول على هاتف بالتقسيط من شركة اتصالات السعودية 1442هـ، فإن ذلك يحدث من خلال الدخول إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية: