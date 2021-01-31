نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 يشهد بحثاً كبيراً طوال الفترة السابقة من جميع المستفيدين، حيث ينتظر الجميع أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث تأخر صرف المقطوعة لمدة كبيرة مما دعي البعض للحديث عن إلغاء المساعدة المقطوعة، وهو الأمر الذي نفته وزارة الموارد بشكل تام، كما طاب الكثيرين بسرعة تحديد موعد الصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصهبة التي يمر بها الكثير من الأسر السعودية، ومن خلال المقال نتعرف على كافة الأخبار المتعلقة بمقطوعة الضمان الاجتماعي، ومتابعة مستمرة لموعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعد المساعدة المقطوعة من أهم البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة لمساعدة الكثير من الأسر السعودية من أصحاب الدخل المنخفض، والتي تأثرت حياتهم المعيشية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة وفق رؤية المملكة 2030، حيث قامت المملكة بتقديم الدعم النقدي لعدد من الأسر السعودية بما يضمن لهم حياة كريمة، وقد وضعت الوازرة عدد من الشروط والضوابط من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة من اجل وصول الدعم النقدي لمستحقيه.

ما هي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

نتعرف الآن على اهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، والتي يجب توافرها قبل التسجيل من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، وهي:

أن يكون المستحق يحمل الجنسية السعودية

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً

ألا يمتلك المستفيد سجل تجاري

أن يكون دخل الأسرة أقل من 2000 ريال

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة 3 شهور متتالية

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية إلي أن أولوية صرف المساعدة للأسر الأشد فقراً والأرامل والأيتام، كما أكدت الوزارة إلي أن عملية التسجيل في المساعدة المقطوعة متوقفة خلال الفترة الحالية.

رابط استعلام المساعده المقطوعه

قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يتم الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية

الانتقال إلي استعلام المقطوعة

تقوم بكتابة رقم السجل المدني

نقوم بكتابة رمز التحقيق، والضغط على كلمة “عرض”

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

توقيت إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب من أكثر ما يشغل بال جميع المستفيدين، وخاصة بعد انتهاء عملية تحديث بيانات المستفيدين، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية خلال الفترة السابقة، وقد توقع البعض أن يكون موعد صرف المقطوعة عقب انتهاء عملية التحديث مباشرة، وهو الأمر الذي لم يحدث، وقد طالب الجميع وزارة الموارد البشرية بسرعة تجديد الموعد النهائي لصرف المساعدة المقطوعة، وإيداع الدعم النقدي في حسابات المستفيدين.

وخلال الفترة القادمة سيتم متابعة كافة تصريحات وزارة الموارد البشرية بخصوص موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، كما يسعدنا أن نتلقى كافة استفساراتكم وأسئلتكم من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال.

في إطار متابعتنا المستمرة لكل ما يخص برنامج المساعدة المقطوعة، وإعلان أسماء المستحقين للشهر الحالي، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية أنه لا يوجد موعد محدد لإيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين، كما أن موعد الصرف يختلف من فرد لآخر، وأنه يمكن للجميع الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية لاستعلام أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة فور الإعلان رسمياً عن بدا الصرف.