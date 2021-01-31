نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد المساعدة المقطوعة، أكدت وزارة الموارد البشرية على أقتربها من الإنتهاء من مراجعة الطلبات والبيانات المقدمة من المواطنين لمنحهم مساعدة الضمان الاجتماعي، فالجدير بالذكر هنا ان عمليات البحث عن موعد صرف تلك المنحة قد تزايدت وبشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع الانترنت، كما أن كثير من المواقع الاخباريت قد تطرقت للكتابة عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها، بعض تلك المواقع تقوم بنشر بعض المعلومات المزيفة التي يجب عدم الإنجذاب إليها والإعتماد فقط عن المواقع الرسمية فى أخذ المعلومات، واليوم سنوضح لكم أخر وأهم الأخبار الخاصة بمساعدة الضمان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

يمكن الأن الاستعلام عن موعد صرف مساعدت الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa وذلك برقم الطلب، فالمساعدت المقطوعة غير مرتبطة بموعد محدد لصرفها خلال العام، بل يتم صرف تلك المنحة وفقاً للوضع الاقتصادي للدولة، وذلك لمساندت المواطنين فى التغلب على أعباء المعيشة والحياة، خاصة مع أنتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب فى أزمة أقتصادية حول العالم.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة موقع وزارة الموارد البشرية

أولاً الدخول على موقع المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa الضغط على الخدمات الإلكترونية. الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. كتابة رقم الطلب. الضغط على زر الاستعلام. سوف تظهر أمامك الآن كافة البيانات وموعد صرف المساعدة المقطوعة والمبلغ المستحق.

شروط الحصول على مساعدت الضمان الاجتماعي 1442

إلا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون سعودي الجنسية، فهي غير مقدمة للأخوة الوافدين والمقيمين بالمملكة.

أن يكون مقيم داخل السعودية.

إلا يزيد راتب المستفيدن عن 2000 ريال سعودي، مع تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

إلا يكون المستفيد يمتلك سجل تجاري بأسمه أو محال أو عقار.

المساعدة المقطوعة تقدم للمرأة المطلقة والأرملة.

تقدم مساعدت الضمان الاجتماعي لأسر السجناء.

المساعدة المقطوعة تقدم لأسحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

تتوفر المساعدة المقطوعة للأم التي تعيل أسرة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بأخبار المساعدة المقطوعة، مع توضيع الرابط الرسمي للاستعلام عن موعد صرف تلك المساعدة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم حول مساعدت الضمان الاجتماعي.