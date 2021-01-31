نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على الحساب المواطن؟ والشروط والتعليمات الجديدة للأهلية! في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على الحساب المواطن ؟ قام برنامج حساب المواطن يوم الخميس الماضي الموافق 2021/1/28م بإعلان نتيجة أهلية المواطنين للحصول علي الدفعة 39 الخاصة بشهر فبراير والتي سيتم صرفها في الميعاد المحدد لصرف دفعة حساب المواطن وهو يوم 10 فبراير القادم، كما أن المملكة العربية السعودية تبذل قصاري جهدها لمساعدة مواطنيها من تحسين حالتهم المادية ومستوي معيشتهم، وقد قدرت المبالغ التي تم صرفها للدفعة 38 الخاصة بشهر يناير الحالي حوالي 1.9 مليار ريال ليكون عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن لهذه الدفعة 10.7 مليون مواطن لذا نقدم لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج حساب المواطن الدفعة 39 الخاصة بشهر فبراير القادم، كما تبذل المملكة قصارى جهدها لصرف إعانة تكافل الطلاب.

كم باقي على موعد الصرف؟

يتساءل الكثير من كم باقي على الحساب المواطن؟ كما ذكرنا سابقا سيتم صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة يوم 10 من الشهر الجاري.

الشروط التي يجب أن تتطابق علي المواطن ليحصل علي حساب المواطن

يجب أن يكون المواطن يقيم دائما في المملكة العربية السعودية ولا يسمح يكون غير متواجد بها 90 يوم فاكثر في السنة الماضية. يجب أن يكون المواطن غير متواجد في سجن أو إيواء أو ملجئ. أن يكون المواطن يمتلك الجنسية السعودية بغض النظر عن الابنة أو الابن والزوجة أو الزوج الغير سعوديين والذين يحملون بطاقات التنقل. يجب أن تكون المعلومات الخاصة بالمواطن التي يسجلها في حساب المواطن متطابقة مع المعلومات الموجودة في مستندات الجهات المعنية. يعتمد معيار استحقاق المواطن علي دخل الأسرة الإجمالي وأيضاً عدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت اكثر من سن 18 سنة أو اقل. يجب أن يكون المواطن لا يحصل علي أي دخل من جهة أخرى مثل التأمينات الاجتماعية. المرأة المطلقة أو الأرملة التي تمتلك الجنسية السعودية يحق لها الحصول علي منحة حساب المواطن.

التعليمات الجديدة التي وضعها برنامج حساب المواطن

يجب علي المواطن المستقل أن يقدم المستندات التي تثبت انه يعيش في مسكن مستقل وهذا ينطبق علي كل فرد عمرة 18 سنة فاكثر وذلك عن طريق تقديم احد المستندات التالية:-

أن يتم تقديم عقد إيجار منزل خاص بالمواطن. أو يتم تقديم عقد ملكية لمنزل معين. أما عقد يثبت انك تسكن في سكن جامعي خاص بالكلية العسكرية أو المعهد.

فهذه المستندات ضرورية جدا لضمان استمرار الحصول علي دعم حساب المواطن كل شهر.