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عمر شويل - جدة الإجازات الرسمية في السعودية 2021 تعرف علي موعد الإجازات ولائحتها الإجازات الرسمية في السعودية 2021 تعرف علي موعد الإجازات ولائحتها ، يبحث الكثير من السعوديين مع بداية السنه الجديدة عام 2021 عن جميع الإجازات الموجودة في السنه الجديدة ، ويكثر البحث من كل من الموظف الذي يعمل في القطاع العام والموظف الذي يعمل في القطاع الخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية ، ويختلف سبب كل من الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية فا يمكن أن تكون الإجازة الرسمية لسبب ديني و لسبب وطني و غيرها من المناسبات التي يختلف أنواعها وأسبابها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن الإجازات الرسمية في السعودية للعام الجديد 2021 وسوف نتعرف علي أنواع الإجازات المختلفة في السعودية.

الإجازات الرسمية في السعودية 2021

تقوم المملكة العربية السعودية بمنح للموظفين في الهيئات الحكومية والهيئات الخاصة العديد من الإجازات المختلفة لهم ، ويكثر المسمي للإجازات في السعودية والأنواع التي سوف نقوم باستعراضها سويا من خلال هذا المقال لجميع الإجازات وبالتواريخ الذي يصادف يوم الإجازة فاتبعوا معنا.

الإجازات في السعودية للعام الجديد



قد قام نظام العمل في المملكة العربية السعودية بتحديد اكثر من 10 أنواع ومسميات للإجازات في السعودية وأنواع الإجازات هي :

الإجازة السنوية : تتراوح الإجازة السنوية للموظف الذي لم يكمل أل 5 سنوات في الوظيفة يحصل علي إجازات سنوية تقدر بـ 21 يوما ، أما لكل الموظفين الذين ازدادت مدة خدمتهم عن 5 سنوات فا اكثر فيحصل علي 30 يوما إجازة مدفوع الأجر من صاحب العمل.

: تتراوح الإجازة السنوية للموظف الذي لم يكمل أل 5 سنوات في الوظيفة يحصل علي إجازات سنوية تقدر بـ 21 يوما ، أما لكل الموظفين الذين ازدادت مدة خدمتهم عن 5 سنوات فا اكثر فيحصل علي 30 يوما إجازة مدفوع الأجر من صاحب العمل. إجازة دون أجر : هذا النوع من الإجازات يتم بعد موافقة صاحب العمل

: هذا النوع من الإجازات يتم بعد موافقة صاحب العمل إجازة أداء فريضة الحج : إجازة مدفوعة الثمن تقدر بـ 15 يوما أجازة عيد الأضحى المبارك.

: إجازة مدفوعة الثمن تقدر بـ 15 يوما أجازة عيد الأضحى المبارك. إجازات الحالات الخاصة ، وتتمثل بالآتي: ( إجازة مولود – إجازة زواج – إجازة وفاة الأصول ) تختلف المدة التي يستطيع الفرد الحصول علي أيام الإجازات

، وتتمثل بالآتي: ( إجازة مولود – إجازة زواج – إجازة وفاة الأصول ) تختلف المدة التي يستطيع الفرد الحصول علي أيام الإجازات الإجازة المرضية – الراحة الأسبوعية – اجازه أداء الامتحانات – اجازه الأعياد والمناسبات – اجازه الوضع للمراه الحامل – اجازه العدة

الإجازات الرسمية في السعودية

