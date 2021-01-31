نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري في 15 دقيقة يصل الي 50000 بدون كفيل وبدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين السعوديين علي تمويلات شخصية سريعة بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل، ولذلك تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية سريعة بشروط ميسرة وفترة سداد مرنة، ويعتبر منصة سلفة من أشهر المنصات والشركات في المملكة العربية السعودية حيث أنها خاضعة لمؤسسة النقد الدولي وتقدم تمويل إسلامي خاضع لتعاليم الدين الإسلامي، وتقدم منصة سلفة تمويل فوري عبر البوابة الإلكترونية لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية. شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل للموطنين السعوديين، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي تمويل سلفة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة. يشترط أن يكون العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة سعودي الجنسية وغير متوفر للجنسيات الأخري. عمر العميل المقدم لتمويل منصة سلفة لا يقل عن 18 عاماً. الراتب الشهري الخاص بالعميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي. يجب علي العميل تسجيل طلب التمويل عبر البوابة الإلكترونية لمنصة سلفة، وتعبئة كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح. يشترط أن يكون العميل قضي مدة خدمة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم لطلب التمويل. مزايا تمويل منصة سلفة ألإلكتروني بالمملكة العربية السعودية تمويل إسلامي مطابق للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. تمويل شخصي وفوري يتم في خلال 15 دقيقة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية. تمويل لا يحتاج إلي تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج إلي كفيل. يتميز تمويل سلفة بخيارات للسداد وأقساط مجدولة وميسرة، وهامش ربح تنافسي. تمويل منصة سلفة يبدأ كحد أدني 1000 ريال سعودي، ويصل آلي 5000 ريال سعودي كحد أقصي. يتم إيداع التمويل في حساب العميل في خلال 15 دقيقة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة الالكترونية. الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة الالكترونية قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة وقم بالدخول علي رابط التمويل، ثم قم بتعبئة كافة البيانات الشخصية بالعميل، ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والمستندات والأوراق المطلوبة من منصة سلفة الالكترونية.

انتظر قليلا سيأتيك الرد من قبل موظفين المنصة إما بالقبول وإما بالرفض، إذا تأكد من صحة البيانات سيتم تحويل المبلغ علي حساب العميل المتقدم لطلب التمويل من منصة سلفة السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل فوري في 15 دقيقة يصل الي 50000 بدون كفيل وبدون تحويل راتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.