نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على قرض سكني بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت مواطنًا سعوديًّا ومن مستفيدي وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، فإنه بإمكانك الحصول على قرض سكني بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي وذلك بقيمة ٥ ملايين ريال بحدٍّ أقصى، على أن تكون مدة السداد 25 سنة، دون رسوم إدارية وبأفضل هامش ربح تنافسي، فيما يحظى هذا القرض بقبول واسع بين المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات ورغبة الكثير في امتلاك منزل جديد لكن هناك مشكلة في التمويل، حيث أنها تعد هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي يقدمها المصرف الذي يتعامل بضوابط الشريعة الإسلامية.

خطوات التقديم على قرض سكني بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

ننشر معكم 10 خطوات للتقديم على قرض سكني بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي 1442هـ، خدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك عقار جديد وبقسط مريح دون رسوم إدارية، وفي الوقت نفسه فإن الربح تنافسي مقارنة بأسعار القطاع الخاص في المملكة، إذ تأتي على النحو الآتي:

أولاً يجب الدخول إلى رابط التقديم على مصرف الراجحي. يلزم إدخال الاسم والجنسية. علينا إدخال الجنس والعمر. يلي ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للوافد. كما يجب الإجابة عن سؤال “هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟”. فيما يجب الإجابة عن سؤال “هل لديك راتب محول علي الراجحي؟”. إدخال الراتب الشهري، ونوع القطاع. علينا إدخال رقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني. هنا يجب إدخال المنطقة، وأفضل وقت للاتصال. في النهاية يلزم النقر على زر “تقديم”.

شروط الحصول على تمويل عقاري من مصرف alrajhi

وضع مصرف alrajhi عددًا من الشروط التي لا بد من استيفائها للحصول على تمويل عقاري بقيمة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وذلك على النحو الآتي: