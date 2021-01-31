نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورنا ويحذر من هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الصحة، توفيق الربيعة، إنه تم رصد زيادة مستمرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وكان من أهم أسباب الارتفاع التجمعات بكل أنواعها.

وأضاف الوزير، في كلمة نشرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه يجب التعامل مع الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهته والتصدي له.

وتابع: "تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".

وشدد الوزير، أنه إذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية سندخل في خطر الموجة الثانية.

ووجه الربيعة، بأنه يتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.