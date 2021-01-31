نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها لاستيفاء شروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر، عن صدور النتائج الأهلية الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية، حيث أن في الفترة الأخيرة بعد تطبيق زيادة الضريبة المضافة على كافة الخدمات، ولذلك تم الإعلان من قبل حساب المواطن على أن سوف يتم إيضاح موقفه المتعلق بخصوص الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المقدم لهم، حول صرف زيادة أو تعويض يعد تطبيق الضريبة المضافة على كافة السلع الغذائية للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن للمستفيدين أعلن على أن يتم صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص في الموعد المحدد لصرف الدعم من كل شهر ميلادي، حيث أن تم الإعلان على أن ضمن التعديلات الأخيرة يجب على المستفيد إلزام الأفراد المستقلين، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم ضمان استمرار الدعم المادي للأسر السعودية، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر فبراير الجاري 2021م للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة المتعلقة بالافراد المستقلين، لكي يتم تعديل وإضافة المستندات المطلوبة، وهذا لكي يتم استمرارية الحصول على الدعم المادي.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية :

يجب على المستفيد إيجاد عقد إيجار موحد من منصة إيجار. صك ملكية السكن الخاصة به. مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية للمستفيد.

الشروط الواجب توافرها لاستيفاء شروط الأهلية :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن يقيم بشكل دائم داخل السعودية. يجب على المستفيد أن يملك بطاقات التنقل. يشترط على المستفيد عدم تواجده في أي دور الإيواء الحكومية أو السجون.

يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم المادي المخصص أتباع الشروط الواجب توافرها لكي يتم استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق، حيث أن يوجد استثناء حالات وهما ابن وابنه المواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملوا بطاقات التنقل أيضاََ، ومن الجدير بالذكر أن يجب على المستفيد من الدعم المادي لا يقيم خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً، حيث أن يلزم على المواطن السعودي المستفيد توافق جميع البيانات الخاصة به المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى يجب على المواطن أن يعتمد على معايير الاستحقاق على أن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة.