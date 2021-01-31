نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن ، قام بإيضاحها اليوم الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، من خلال تغريدة له على الموقع الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحساب خدمة المستفيدين، عن خطوات حل مشكلة غير مؤهل، التي تواجه بعض المستفيدين، على الرغم من قيامهم بتعديل وتحديث بياناتهم بشكل مستمر، فتم إرسال التغريدة قائلة: ” إنه في حال تم دراسة الأهلية وصدور نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يقوم المواطن بتحديث بياناته، طبقاً لسبب عدم الأهلية، ويقوم بتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، عن طريق حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية ”دراسة الأهلية“، وفي مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ إصدار نتيجة الأهلية”.

حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن

والجدير بالذكر أن بعض مستفيدي حساب المواطن، كان لديهم مشكلة غير مؤهل، على الرغم من تحديث بياناتهم، واتباع الخطوات المنصوص عليها، ورغم استحقاقهم الفعلي وفقًا لشروط الموضوعة لحساب المواطن، وهنا جاء الرد واضح وصريح من قبل برنامج حساب المواطن، لاتباع خطوات محددة يستطيع بعدها المستفيد من الحساب، رفع اعتراض عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، للنظر فيها من قبل المختصين، وبرنامج حساب المواطن هو واحد من برامج رؤية المملكة 2030م، التي تم تدشينها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، للعمل على راحة المواطن،ورؤية المملكة نموذج ناجح رائد متقدم في شتى المجالات.

خطوات حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن

وكما ذكرنا سابقًا وفق برنامج حساب المواطن بالمملكة ، يكمن الحل في خطوتين هامتين، هما:

الخطوة الأولى قيام المواطن بفتح الحساب الإلكتروني، وطرح المشكلة التي يواجهها بتقديم اعتراض.

الخطوة الثانية قيام حساب المواطن في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر، بصدور نتيجة الأهلية بعد الاطلاع على المشكلة.

متوسط دعم برنامج حساب المواطن بالنسبة للأسرة

وفي وقت سابق أوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي، باسم برنامج حساب المواطن، أن متوسط دعم الأسرة الواحدة، لدي حساب المواطن يبلغ 1050 ريال سعودي، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من حساب المواطن، وفق شروطه ب 2.1 مليون أسرة، ويقدر نسبة 93% منهم مستفيدين أساسيين، و7% من التابعين لهم.

شروط أهلية حساب المواطن الواجب توافرها

وقد حدد حساب المواطن، أهم شروط تحدد أهلية المستفيد من حساب المواطن، ومتابعة موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، ليتم صرف مستحقاته، نذكرها كالتالي: