هل يجب إعادة الحصول على اللقاح حال عدم أخذ الجرعة الثانية في موعدها؟ “الصحة” توضح

بلادي – الرياض :

رد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله العسيري، على سؤال حول مدى فعالية جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حال عدم استطاعة الحصول على الجرعة الثانية قبل مرور 6 أسابيع من الأولى.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن تعذر أخذ الجرعة الثانية من اللقاح في فترة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع، لا يعني عدم فعالية اللقاح، كما لا يستلزم إعادة الجرعة الأولى.

وشدد على أهمية الحصول على الجرعة الثانية في المواعيد التي أوصت بها الدراسات الإكلينيكية الخاصة باللقاح المضاد للفيروس التاجي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف عن تلقي أكثر من 440 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم منتصف ديسمبر الماضي.