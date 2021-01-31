وزير الطاقة ورئيس “سدايا” يطلقان مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة

بلادي – الرياض :

أطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبدالله بن شرف الغامدي، مركز الذكاء الصناعي للطاقة.

ووقّع كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان وعبدالله بن شرف الغامدي، مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود الرامية لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية الرائدة المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تتم إدارة المركز بصورة مشتركة بين الوزارة و”سدايا”، وبمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الطاقة الوطنية.

ويهدف المركز إلى تعزيز التنافسية في قطاع الطاقة، خاصة في جانب الابتكار المشترك في الذكاء الاصطناعي.

وتمتلك وزارة الطاقة استثمارات كبيرة على مستوى مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي تدخل في عدد من ملفات، أبرزها النفط.