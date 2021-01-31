القبض على 6 أشخاص تورطوا في سرقة 5 متاجر بجدة

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، القبض على 6 أشخاص تورطوا بسرقة 5 متاجر وسلب أحد العمالة في جدة.

وأوضحت أن المتورطين، مواطن و5 وافدين من الجنسية اليمنية، وقد أقروا بما نسب إليهم وأرشدوا على مكان المسروقات التي تجاوزت قيمتها 180 ألف ريال.

وأكدت أنه جرى إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.