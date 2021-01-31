بعد تحذيره من التراخي في الإجراءات الاحترازية ..الربيعة والموجة الثانية يتصدران الترند

بلادي – الرياض :

تصدر اسم (توفيق الربيعة)، الترند في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تحذيره اليوم (الأحد) من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.

وظل الهاشتاق في المركز الأول لأكثر من 4 ساعات بعدما وصلت تغريداته إلى أكثر من 25 ألفاً كأكثر الهاشتاقات التي حظيت بهذا الرقم من التفاعل، فيما جاء خلفه هاشتاق (الموجة الثانية) بـ 16 ألف تغريدة، وذلك تفاعلاً مع ما ذكره الربيعة بأن المملكة ليست ببعيدة عن الموجة الثانية.

وظهر أيضاً هاشتاق ثالث في الترند السعودي متعلق بنفس الجانب، وهو (الإجراءات الاحترازية) بأكثر من 7 آلاف تغريدة.