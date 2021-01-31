هل تسقط تأشيرة العمالة المنزلية بالتقادم؟ “الجوازات” ترد

بلادي – الرياض : ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول إمكانية إلغاء تأشيرة العمالة المنزلية بالتقادم. وأوضحت أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بتأشيرة “خرج ولم يعد” بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة. وأشارت إلى أنه يمكن إسقاطها من خلال التواصل عبر خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة أبشر بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

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