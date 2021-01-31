حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقّع أن تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة، ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.