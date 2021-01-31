وزير الطاقة: شغف الشباب سيمكننا من تجاوز الإقليمية ونسعى لأن نكون نموذج القدوة

بلادي – الرياض :
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شغف الشباب هو الضامن لتكوين التقنيات الحديثة وأخذ زمام السبق فيها.
وأوضح خلال حديثه على هامش إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، أن المملكة تجاوزت الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف حاليًا هو تكوين نموذج القدوة عالميًا.
وذكر أن التطور الذي تشهده المملكة في العديد من الشركات مثل سابك وأرامكو ووزارة الطاقة، يؤكد امتلاك المملكة للإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.
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