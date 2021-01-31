الرياض في الصدارة.. “الداخلية”: أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلادي – الرياض :
كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من (11 / 6 / 1442هـ) حتى (17 / 6 / 1442هـ).
وأوضحت الوزارة في إحصائية لها أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 4852 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ2636، فيما سجلت نجران العدد الأقل من المخالفات بـ56 مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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