نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع وظائف القوات الجوية السعودية 1442 وشروط التقدم لشغل الوظائف المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع وظائف القوات الجوية، فلقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالقوات الجوية السعودية عن توافر عدد من الوظائف المتاحة لعام 1442 وذلك على نظام التعاقد المباشر للمساندة الفنية وتلك الوظائف المطلوبة هي فني تفسير صور جوية وفني أنظمة معلومات وفني أنظمة سوائل وأخصائي مناهج ومدخل بيانات ومعالجة نصوص، ومنذ بدء الاعلان عن اتاحة تلك الوظائف بالمملكة العربية السعودية وزاد البحث من قبل الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف ليتمكنوا من التعرف على شروط الالتحاق بتلك الوظائف المتاحة وهذا ما سوف نتناوله من خلال مقالنا اليوم.

وظائف وزارة الدفاع

فلقد حددت وزارة الدفاع السعودية تلك الشروط المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف المتاحة بالقوات الجوية وذلك حتي يتسني للمتقدمين التعرف على تلك الشروط والتقدم بطلبات الالتحاق بالوظائف المتاحة، ولقد جاءت الشروط كالتالي:-

بالنسبة لوظيفة فني تفسير صور جوية والتي سوف يلتحق بها للعمل بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي يجب أن يكون المتقدم من حاملي بكالوريوس علوم جوية وحاصل على دورات تخصصية في هذا المجال ولدية خبرة لا تقل عن ست سنوات في نفس المجال.

بالنسبة لوظيفة فني أنظمة معلومات الصيانة وذلك من أجل العمل بنفس القاعدة السابقة ولكن يجب أن يكون حاصل على المستوي الفني السابع ولدية خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

بالنسبة لوظيفة فني أنظمة سوائل فيجب أن يكون حاصل على المستوي الفني السابع وذلك من أجل العمل بصيانة أجهزة الطائرات التي تعمل بضغط الهواء ولدية خبرة لاتقل عن سنة في نفس المجال.

وظيفة اخصائي مناهج يجب ان يكو ن حاصل على بكالوريوس علوم جوية دورة اعداد المناهج والتدريب خبرة لا تقل عن ست سنوات في مجال التدريب.

وظيفة مدخل البيانات ومعالج النصوص يجب أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة واستطاع الحصول على دورة لا تقل عن ستة أشهر في مجال ادخال البيانات .

موعد التقديم لوظائف وزارة الدفاع

فلقد أوضحت الوزارة أن التقديم متاح لتلك الوظائف المطلوبة بدءا من يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021 ويستمر التقديم حتي نهاية الاسبوع الحالي ويتم استقبال طلبات المتقدمين من خلال ادارة شؤون المتعاقدين هيئة ادارة القوات الجوية